Общество 01.09.2025 в 11:45
Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Днем знаний
Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Текст: Андрей Константинов
Для многих из нас этот праздник особый, он всегда ассоциируется с детством: первый звонок, улыбающиеся детские лица, шумные коридоры школ, друзья, одноклассники… Пусть этот новый учебный год принесёт ребятам радость, подарит увлекательные уроки и настоящих друзей, ведь школа — это начало большой дороги в жизнь.
Дорогие выпускники, дерзайте, мечтайте, ставьте цели и достигайте их! Мы верим в вас!
Уважаемые родители, бабушки и дедушки, дети растут быстро, поэтому ловите каждое мгновение вместе с ними, храните тепло семейных традиций и поддерживайте их во всем.
Учителя, вы наши герои, передающие будущим поколениям опыт и знания. Пусть новый учебный год подарит вам много творческих идей, радостных моментов и благодарных учеников. Крепкого вам здоровья и удачи во всех начинаниях!
Всем хорошего учебного года, с праздником!
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков
