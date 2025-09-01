Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Днем знаний

Для многих из нас этот праздник особый, он всегда ассоциируется с детством: первый звонок, улыбающиеся детские лица, шумные коридоры школ, друзья, одноклассники… Пусть этот новый учебный год принесёт ребятам радость, подарит увлекательные уроки и настоящих друзей, ведь школа — это начало большой дороги в жизнь.Дорогие выпускники, дерзайте, мечтайте, ставьте цели и достигайте их! Мы верим в вас!Уважаемые родители, бабушки и дедушки, дети растут быстро, поэтому ловите каждое мгновение вместе с ними, храните тепло семейных традиций и поддерживайте их во всем.Учителя, вы наши герои, передающие будущим поколениям опыт и знания. Пусть новый учебный год подарит вам много творческих идей, радостных моментов и благодарных учеников. Крепкого вам здоровья и удачи во всех начинаниях!Всем хорошего учебного года, с праздником!