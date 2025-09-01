В Улан-Удэ соберутся лучшие учителя национальных языков страны

В Улан-Удэ на базе школы 40 и детсада «Родничок» пройдет всероссийский конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Его учредителем является минпросвещения России. Премиальный фонд тоже обеспечивает федеральный бюджет.

В конкурсе примут участие 106 человек – 75 учителей и 31 воспитатель детских садов. Будет представлено 75 регионов России, в т. ч. ждут двух педагогов из ДНР. Более 70 участников конкурса являются учителями русского языка. По бурятскому языку будут участники не только из Бурятии, но также из Иркутской области и Забайкальского края.

Бурятия получила право провести конкурс, т. к. в прошлом году, когда его принимал Татарстан, победил учитель из нашей республики. Конкурс посетит в качестве эксперта заместитель министра просвещения страны. Церемоний открытия традиционно будет две – для учителей и для воспитателей. На них ожидается выступление известных творческих коллективов республики. В рамках конкурса учителя проведут открытые уроки, классные часы и т. д.

Среди членов жюри будет три представителя от Бурятии. Для собравшихся учителей организуют методические площадки. Будет и познавательная часть в виде экскурсии в Иволгинский дацан, поездки на Байкал, посещения образовательных учреждений. По итогам конкурса определят победителей – одного учителя и одного воспитателя. Правда, размер премий пока неизвестен. Но на прошлом конкурсе премия равнялась 200 тыс. рублей. Также будет десять лауреатов.

Фото: loon.site