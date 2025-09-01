Общество 01.09.2025 в 11:57

В Улан-Удэ соберутся лучшие учителя национальных языков страны

Большинство составят учителя русского языка
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ соберутся лучшие учителя национальных языков страны

В Улан-Удэ на базе школы 40 и детсада «Родничок» пройдет всероссийский конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Его учредителем является минпросвещения России. Премиальный фонд тоже обеспечивает федеральный бюджет.

В конкурсе примут участие 106 человек – 75 учителей и 31 воспитатель детских садов. Будет представлено 75 регионов России, в т. ч. ждут двух педагогов из ДНР. Более 70 участников конкурса являются учителями русского языка. По бурятскому языку будут участники не только из Бурятии, но также из Иркутской области и Забайкальского края.

Бурятия получила право провести конкурс, т. к. в прошлом году, когда его принимал Татарстан, победил учитель из нашей республики. Конкурс посетит в качестве эксперта заместитель министра просвещения страны. Церемоний открытия традиционно будет две – для учителей и для воспитателей. На них ожидается выступление известных творческих коллективов республики. В рамках конкурса учителя проведут открытые уроки, классные часы и т. д.

Среди членов жюри будет три представителя от Бурятии. Для собравшихся учителей организуют методические площадки. Будет и познавательная часть в виде экскурсии в Иволгинский дацан, поездки на Байкал, посещения образовательных учреждений. По итогам конкурса определят победителей – одного учителя и одного воспитателя. Правда, размер премий пока неизвестен. Но на прошлом конкурсе премия равнялась 200 тыс. рублей. Также будет десять лауреатов.

Фото: loon.site

Теги
конкурс

Все новости

В арт-парке в Бурятии появилась инсталляция РАКУКУРАКУ
01.09.2025 в 12:37
Староверы Бурятии приглашают на праздник
01.09.2025 в 12:36
Пьяный сотрудник полиции угробил пассажирку
01.09.2025 в 12:32
Президент Монголии примет участие в саммите ШОС в качестве наблюдателя
01.09.2025 в 12:25
В Улан-Удэ соберутся лучшие учителя национальных языков страны
01.09.2025 в 11:57
Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Днем знаний
01.09.2025 в 11:45
Улан-удэнец стащил с чужого двора аккумуляторную пилу
01.09.2025 в 11:37
В Бурятии рассказали, когда выплатят пенсии и пособия
01.09.2025 в 11:36
Житель Улан-Удэ получил 3,5 года за драку у ночного клуба
01.09.2025 в 11:26
В Бурятии госорганизация передала на нужды СВО три авто
01.09.2025 в 10:50
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
В арт-парке в Бурятии появилась инсталляция РАКУКУРАКУ
Она сделана по древней японской технике обжига
01.09.2025 в 12:37
Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Днем знаний
Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Днем знаний!
01.09.2025 в 11:45
Улан-удэнец стащил с чужого двора аккумуляторную пилу
Он пытался сбыть инструмент
01.09.2025 в 11:37
В Бурятии рассказали, когда выплатят пенсии и пособия
График выплат пособий не изменится, а пенсии выплатят раньше срока
01.09.2025 в 11:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru