Общество 01.09.2025 в 12:37
В арт-парке в Бурятии появилась инсталляция РАКУКУРАКУ
Она сделана по древней японской технике обжига
Текст: Карина Перова
В Бурятии в арт-парке «Лес» появилась новая инсталляция РАКУКУРАКУ. Это ассоциативная карта Радуги, Байкала, Максимихи и Баргузинского залива.
Каждый элемент был создан вручную командой керамистов под управлением Александры Менщиковой и обожжен на берегу методом раку. Эта техника имеет древнее японское происхождение.
«Рай для любителей посмотреть, пощупать», - прокомментировали пользователи.
Арт-парк будет открыт весь сентябрь. Он работает с 12:00 до 20:00.
