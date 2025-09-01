В арт-парке в Бурятии появилась инсталляция РАКУКУРАКУ

В Бурятии в арт-парке «Лес» появилась новая инсталляция РАКУКУРАКУ. Это ассоциативная карта Радуги, Байкала, Максимихи и Баргузинского залива.

Каждый элемент был создан вручную командой керамистов под управлением Александры Менщиковой и обожжен на берегу методом раку. Эта техника имеет древнее японское происхождение.

«Рай для любителей посмотреть, пощупать», - прокомментировали пользователи.

Арт-парк будет открыт весь сентябрь. Он работает с 12:00 до 20:00.

Возрастное ограничение 6+