Общество 01.09.2025 в 14:14

В Бурятии открыли новое здание школы в Баянголе за 600 млн рублей

Она считается кузницей чемпионов, в частности борцов
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии открыли новое здание школы в Баянголе за 600 млн рублей
Фото: минстрой Бурятии

Сегодня, 1 сентября, открыли новую школу на 176 учеников в селе Баянгол Баргузинского района Бурятии. Её построили в рамках нацпроекта «Образование». Теперь дети будут грызть гранит науки в обновленном, современном учреждении. Напомним, на возведение выделили более 600 млн рублей из федерального бюджета.

«История появления школы началась два года назад. На тот момент учебный процесс проходил в старом деревянном здании, которое перестало отвечать требованиям безопасности. Началась активная подготовка к строительству, и почти за год строители возвели новый объект», - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Коркин.

Двухэтажное здание из пяти блоков оснастили всем необходимым. Здесь разместили просторные кабинеты, спортивный и актовый залы, пищеблок и обеденное помещение, а также библиотеку.

Глава Бурятии поздравил школьников, их родителей и педагогов по видеосвязи. В минобрнауки региона добавили, что в современную школу пойдут 10 первоклассников, а также в новых стенах окончат обучение 9 выпускников.

«Когда мы проектировали, школа подорожала. Тогда в республику приезжал председатель правительства России Михаил Мишустин, и он своим решением добавил денег, чтобы школу построить. Я у вас был в июле и все посмотрел: новые современные классы и спортзал, и актовый зал. Большая красивая школа», - сказал Алексей Цыденов.

Старое здание прослужило больше 70 лет, затем его признали ветхим. Баянгольская школа считается кузницей чемпионов: здесь учились такие известные борцы, как Борис Будаев, Ирина Ологонова, Лира Дондупова и многие другие спортсмены республики. Всего из учебного заведения выпустились более 30 мастеров и 40 кандидатов в мастера спорта.


Теги
Баянгол школа

Все новости

«Трагедия, такое бывает с организмом в ее возрасте»
01.09.2025 в 14:21
В Улан-Удэ показали видео умышленного наезда на пешехода
01.09.2025 в 14:16
В Бурятии открыли новое здание школы в Баянголе за 600 млн рублей
01.09.2025 в 14:14
Три черных лесоруба с размахом орудовали в Еравнинском районе Бурятии
01.09.2025 в 13:54
На главной площади Улан-Удэ покажут лазерное шоу в честь Дня знаний
01.09.2025 в 13:29
Капремонт фасада Русского драмтеатра в Улан-Удэ завершат в 2026 году
01.09.2025 в 13:16
В арт-парке в Бурятии появилась инсталляция РАКУКУРАКУ
01.09.2025 в 12:37
Староверы Бурятии приглашают на праздник
01.09.2025 в 12:36
Пьяный сотрудник полиции угробил пассажирку
01.09.2025 в 12:32
Президент Монголии примет участие в саммите ШОС в качестве наблюдателя
01.09.2025 в 12:25
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
На главной площади Улан-Удэ покажут лазерное шоу в честь Дня знаний
Его будут демонстрировать четыре раза
01.09.2025 в 13:29
В арт-парке в Бурятии появилась инсталляция РАКУКУРАКУ
Она сделана по древней японской технике обжига
01.09.2025 в 12:37
В Улан-Удэ соберутся лучшие учителя национальных языков страны
Большинство составят учителя русского языка
01.09.2025 в 11:57
Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Днем знаний
Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Днем знаний!
01.09.2025 в 11:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru