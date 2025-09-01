В Бурятии открыли новое здание школы в Баянголе за 600 млн рублей

Сегодня, 1 сентября, открыли новую школу на 176 учеников в селе Баянгол Баргузинского района Бурятии. Её построили в рамках нацпроекта «Образование». Теперь дети будут грызть гранит науки в обновленном, современном учреждении. Напомним, на возведение выделили более 600 млн рублей из федерального бюджета.

«История появления школы началась два года назад. На тот момент учебный процесс проходил в старом деревянном здании, которое перестало отвечать требованиям безопасности. Началась активная подготовка к строительству, и почти за год строители возвели новый объект», - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Коркин.

Двухэтажное здание из пяти блоков оснастили всем необходимым. Здесь разместили просторные кабинеты, спортивный и актовый залы, пищеблок и обеденное помещение, а также библиотеку.

Глава Бурятии поздравил школьников, их родителей и педагогов по видеосвязи. В минобрнауки региона добавили, что в современную школу пойдут 10 первоклассников, а также в новых стенах окончат обучение 9 выпускников.

«Когда мы проектировали, школа подорожала. Тогда в республику приезжал председатель правительства России Михаил Мишустин, и он своим решением добавил денег, чтобы школу построить. Я у вас был в июле и все посмотрел: новые современные классы и спортзал, и актовый зал. Большая красивая школа», - сказал Алексей Цыденов.

Старое здание прослужило больше 70 лет, затем его признали ветхим. Баянгольская школа считается кузницей чемпионов: здесь учились такие известные борцы, как Борис Будаев, Ирина Ологонова, Лира Дондупова и многие другие спортсмены республики. Всего из учебного заведения выпустились более 30 мастеров и 40 кандидатов в мастера спорта.