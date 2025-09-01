Общество 01.09.2025 в 14:57

В Бурятии будет прохладно, дождливо и тоскливо

А по ночам уже начнутся заморозки
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии будет прохладно, дождливо и тоскливо
Фото: freepik.com
По прогнозу синоптиков, в Бурятии на этой неделе ожидается неустойчивая прохладная, временами дождливая погода. Дожди будут идти в республике все ближайшие три дня, а по ночам столбик термометра уже начнет уходить в отрицательные значения.

Как сообщили в Гидрометцентре, завтра днем на большей части территории республики пройдут дожди, по северной половине ожидаются сильные осадки, местами грозы. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, порывы в отдельных районах до 13-18 м/с. Температура сегодня ночью +9…+14, местами +1…+6, завтра днем +16…+21, местами +10…+15 градусов.

3 сентября по северной половине республики ожидаются дожди, ночью местами сильные. По южной половине ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +6…+11, местами +1…+6, по юго-западу до 0…-2, заморозки. Днем +20…+25, местами +12…+17 градусов.

4 сентября по республике прогнозируются дожди различной интенсивности, грозы, утром и днем по южной половине местами сильные осадки, в горах юго-запада с мокрым снегом. Ветер восточный с переходом на северо-западный 6-11, днем в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью +7…+12, по юго-западу 0…+5. Днем будет +12…+17, местами +18…+23 градуса.

В Улан-Удэ 2 сентября дождь. Ветер 6-11 м/с. Температура ночью +11…+13, днём +16…+18. 

3 сентября в городе осадков не ожидается. Ветер 5-10 м/с. Температура ночью +8…+10, днём +20…+22.

4 сентября в Улан-Удэ снова будет дождь. Ветер 6-11 м/с. Температура ночью +9…+11, днём +15…+17.
