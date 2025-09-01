Общество 01.09.2025 в 15:45
В вуз Бурятии поступило рекордное количество студентов-медиков
Часть из них будет учиться по целевому направлению
Текст: Карина Перова
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова рассказала, сколько будущих докторов и провизоров поступило в учебные заведения республики в этом году.
Так, на первый курс медицинского института Бурятского госуниверситета поступило рекордное количество студентов – 269 человек. 78 из них будут учиться по целевому направлению от минздрава региона.
В ГАПОУ РБМК имени Э.Р. Раднаева пришли 450 первокурсников, в Байкальский базовый медицинский колледж – 400.
«Захватывает дух от такого огромного количества будущих медиков Бурятии!», - написала Лудупова.
Тегимедики поступление колледж БГУ