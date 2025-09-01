Общество 01.09.2025 в 15:45

В вуз Бурятии поступило рекордное количество студентов-медиков

Часть из них будет учиться по целевому направлению
A- A+
Текст: Карина Перова
В вуз Бурятии поступило рекордное количество студентов-медиков
Фото: ТГ-канал Евгении Лудуповой

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова рассказала, сколько будущих докторов и провизоров поступило в учебные заведения республики в этом году.

Так, на первый курс медицинского института Бурятского госуниверситета поступило рекордное количество студентов – 269 человек. 78 из них будут учиться по целевому направлению от минздрава региона.

В ГАПОУ РБМК имени Э.Р. Раднаева пришли 450 первокурсников, в Байкальский базовый медицинский колледж – 400.

«Захватывает дух от такого огромного количества будущих медиков Бурятии!», - написала Лудупова. 

Теги
медики поступление колледж БГУ

Все новости

В вуз Бурятии поступило рекордное количество студентов-медиков
01.09.2025 в 15:45
Мэру города вынесли приговор
01.09.2025 в 15:16
В Бурятии будет прохладно, дождливо и тоскливо
01.09.2025 в 14:57
«Трагедия, такое бывает с организмом в ее возрасте»
01.09.2025 в 14:21
В Улан-Удэ показали видео умышленного наезда на пешехода
01.09.2025 в 14:16
В Бурятии открыли новое здание школы в Баянголе за 600 млн рублей
01.09.2025 в 14:14
Три черных лесоруба с размахом орудовали в Еравнинском районе Бурятии
01.09.2025 в 13:54
На главной площади Улан-Удэ покажут лазерное шоу в честь Дня знаний
01.09.2025 в 13:29
Капремонт фасада Русского драмтеатра в Улан-Удэ завершат в 2026 году
01.09.2025 в 13:16
В арт-парке в Бурятии появилась инсталляция РАКУКУРАКУ
01.09.2025 в 12:37
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
В Бурятии будет прохладно, дождливо и тоскливо
А по ночам уже начнутся заморозки
01.09.2025 в 14:57
В Бурятии открыли новое здание школы в Баянголе за 600 млн рублей
Она считается кузницей чемпионов, в частности борцов
01.09.2025 в 14:14
На главной площади Улан-Удэ покажут лазерное шоу в честь Дня знаний
Его будут демонстрировать четыре раза
01.09.2025 в 13:29
В арт-парке в Бурятии появилась инсталляция РАКУКУРАКУ
Она сделана по древней японской технике обжига
01.09.2025 в 12:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru