В вуз Бурятии поступило рекордное количество студентов-медиков

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова рассказала, сколько будущих докторов и провизоров поступило в учебные заведения республики в этом году.

Так, на первый курс медицинского института Бурятского госуниверситета поступило рекордное количество студентов – 269 человек. 78 из них будут учиться по целевому направлению от минздрава региона.

В ГАПОУ РБМК имени Э.Р. Раднаева пришли 450 первокурсников, в Байкальский базовый медицинский колледж – 400.

«Захватывает дух от такого огромного количества будущих медиков Бурятии!», - написала Лудупова.