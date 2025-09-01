Месячник по профилактике детского травматизма стартовал на ВСЖД

Детский месячник «Уступи дорогу поездам!» стартовал на Восточно-Сибирской железной дороге. Он продлится с 1 по 30 сентября, сообщили в пресс-службе магистрали.Мероприятие нацелено на профилактику транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в зоне движения поездов. Традиционно, профилактическая акция проходит в первый учебный месяц, чтобы напомнить школьникам правила безопасного поведения в зоне движения поездов.В ходе месячника на магистрали будут организованы совместные с транспортными полицейскими рейды по выявлению нарушений правил безопасности при переходе через железнодорожные пути. В учебных заведениях, расположенных вблизи железной дороги, и в школах, ученики которых ранее были травмированы подвижным составом, состоятся уроки безопасности, показы тематических фильмов, творческие конкурсы и викторины на знание правил транспортной безопасности.Отметим, что благодаря профилактической работе за восемь месяцев 2025 года удалось в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года снизить количество несчастных случаев с участием детей. Общее число травмированных пешеходов в январе – августе 2025 года относительно показателей января – августа 2024 года сократилось на 45%.