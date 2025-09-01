С недоучившегося медика-целевика из Бурятии взыскали 300 тысяч рублей

Иркутский государственный медицинский университет (ИГМУ) взыскал штраф с бывшего студента-целевика из Кабанского района Бурятии.

Юношу отчислили из вуза из-за непосещения занятий. Тем самым прогульщик не исполнил условия по договору о целевом обучении. Молодой человек был обязан освоить образовательную программу и в последующем осуществлять трудовую деятельность в соответствии с полученной квалификацией.

За это предусмотрена ответственность в виде штрафа. Образовательное учреждение обратилось в суд.

«Размер штрафа определен в соответствии с нормативными затратами и составляет 304 276,13 руб. Расчет признан судом верным. Исковые требования ИГМУ удовлетворены в полном объеме», - прокомментировали в Кабанском районном суде.