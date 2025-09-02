На 91-м году жизни не стало великого бурятского художника-постановщика

На 91-м году жизни скончался советский художник-постановщик родом из Улан-Удэ Радна Филиппович Сахалтуев. Творец умер в Киеве, о его смерти сообщил кинокритик и киновед Сергей Тримбач.

«Кончилось лето, и кончился счет дней Радны. Прощайте, дорогой, рисуйте новые миры и пришлите их нам каким-то образом», - написал Тримбач.

В детстве Радна брал уроки рисования у бурятского художника Романа Мэрдыгеева. Сахалтуев создал несколько знаменитых мультфильмов, в том числе «Приключения капитана Врунгеля» (6+), «Доктор Айболит» (0+), «Остров сокровищ» (6+). Он окончил московский Институт кинематографии (ВГИК), после чего стал работать в студии «Киевнаучфильм».