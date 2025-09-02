В Бурятии открыли первые агротехнологические классы

Накануне, в День знаний, в двух школах Бурятии – Михайловской СОШ в Закаменском районе и Новоселенгинской СОШ в Селенгинском районе – торжественно открыли первые в республике агротехнологические классы. Этот проект реализован в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Теперь двадцать учеников 8-х и 10-х классов в каждой из школ начнут углублённо изучать биологию, химию, физику и математику, применяя знания на современном оборудовании. Для педагогов, которые будут вести занятия, установлены ежемесячные стимулирующие выплаты в размере 30 000 рублей.

«Это не просто новый класс, это перспективное будущее для наших детей и для всего агропромышленного комплекса Бурятии - отметил на открытии в Новоселенгинской школе заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Амгалан Дармаев. - Здесь будут готовить высококлассных специалистов, которые смогут управлять умной техникой, выводить новые сорта и обеспечивать продбезопасность страны».

Уже с первых дней сентября школьники смогут приступить к работе на новом оборудовании: цифровых микроскопах для анализа качества зерна, наборах для программирования роботов и квадрокоптеров, цифровых метеостанциях и современных лабораториях для химико-биологических опытов.

Практическую направленность обучения обеспечат партнёры проекта: Бурятская сельхозакадемия, колледжи республики, а также действующие предприятия. Ученики из Закаменского района будут выезжать на ферму ИП Шойдорова Л.В., а новоселенгинцы — изучать полный цикл производства на предприятии «Облепиха 03».

Так, Бурятия стала частью масштабной федеральной программы. Всего сегодня по всей России открылось около 600 подобных агротехклассов. Планируется, что к 2030 году их число достигнет 18 тысяч, что позволит на 95% укомплектовать предприятия АПК квалифицированными кадрами.