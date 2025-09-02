Полицейские спасли туристов, заблудившихся в горах Бурятии

В Курумканском районе Бурятии трое полицейских спасли группу туристов, заплутавших во время движения к горе Бархан-Уула. Четверо путешественников прибыли из разных регионов России и Казахстана. Они увидели медведя, попытались избежать опасной встречи, но в результате сошли с тропы и заблудились. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Один из мужчин обратился в полицию. Правоохранители организовали поисковую операцию. Они выдвинулись в позднее время, преодолели несколько километров горной тропы, но первые часы поисков в темноте не принесли результата.

С рассветом операцию возобновили. Старший лейтенант полиции Саян Цыдыпов, младший лейтенант полиции Чингис Онгориев и сержант полиции Игорь Пилданов отправились в путь с оружием. Они могли в любой момент столкнуться с теми же опасностями, что и «потеряшки». Поэтому каждое движение сопровождалось ожиданием возможной встречи с дикими зверями, чьи следы постоянно встречались на пути.

Дорога к одному из плато высочайшей горы Баргузинского хребта заняла более восьми часов. Но сотрудникам полиции все же удалось найти изможденных, но невредимых путешественников. Те всю ночь провели в палатке под дождем без еды и воды. Правоохранители накормили уставших путников, а затем доставили в отдел полиции.

Туристы выразили глубочайшую признательность спасителям:

«Подъем был настоящим испытанием, но благодаря этим ребятам мы живы и можем вернуться к своим родным», – сказал один из них.