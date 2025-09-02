Общество 02.09.2025 в 10:11

Полицейские спасли туристов, заблудившихся в горах Бурятии

Путники пытались избежать встречи с медведем, но сошли с тропы
A- A+
Текст: Карина Перова
Полицейские спасли туристов, заблудившихся в горах Бурятии
Фото: ТГ-канал Ирины Волк

В Курумканском районе Бурятии трое полицейских спасли группу туристов, заплутавших во время движения к горе Бархан-Уула. Четверо путешественников прибыли из разных регионов России и Казахстана. Они увидели медведя, попытались избежать опасной встречи, но в результате сошли с тропы и заблудились. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Один из мужчин обратился в полицию. Правоохранители организовали поисковую операцию. Они выдвинулись в позднее время, преодолели несколько километров горной тропы, но первые часы поисков в темноте не принесли результата.

С рассветом операцию возобновили. Старший лейтенант полиции Саян Цыдыпов, младший лейтенант полиции Чингис Онгориев и сержант полиции Игорь Пилданов отправились в путь с оружием. Они могли в любой момент столкнуться с теми же опасностями, что и «потеряшки». Поэтому каждое движение сопровождалось ожиданием возможной встречи с дикими зверями, чьи следы постоянно встречались на пути.

Дорога к одному из плато высочайшей горы Баргузинского хребта заняла более восьми часов. Но сотрудникам полиции все же удалось найти изможденных, но невредимых путешественников. Те всю ночь провели в палатке под дождем без еды и воды. Правоохранители накормили уставших путников, а затем доставили в отдел полиции.

Туристы выразили глубочайшую признательность спасителям:

«Подъем был настоящим испытанием, но благодаря этим ребятам мы живы и можем вернуться к своим родным», – сказал один из них.

Теги
спасение туристы полиция

Все новости

Улан-Удэ готовится к цветочному забегу
02.09.2025 в 10:20
В Улан-Удэ молодой горожанин жил за счет уличных автоматов
02.09.2025 в 10:19
Полицейские спасли туристов, заблудившихся в горах Бурятии
02.09.2025 в 10:11
В Улан-Удэ мошенники использовали одну бабушку, чтобы обмануть другую
02.09.2025 в 09:49
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело на водителя, намеренно задавившего пешехода
02.09.2025 в 09:29
В Бурятии открыли первые агротехнологические классы
02.09.2025 в 09:25
На 91-м году жизни не стало великого бурятского художника-постановщика
02.09.2025 в 09:03
Банковские счета для подростков
02.09.2025 в 09:00
Жители Бурятии страдают от сверхдолгих рейсов
02.09.2025 в 06:00
Мэр Улан-Удэ: «В новой современной школе у вас всё получится»
01.09.2025 в 17:34
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
Улан-Удэ готовится к цветочному забегу
Необычные соревнования пройдут в ближайшие выходные
02.09.2025 в 10:20
В Бурятии открыли первые агротехнологические классы
Они появились в двух школах
02.09.2025 в 09:25
На 91-м году жизни не стало великого бурятского художника-постановщика
Радна Сахалтуев является создателем «Доктора Айболита» и «Острова сокровищ»
02.09.2025 в 09:03
Банковские счета для подростков
Что изменилось?
02.09.2025 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru