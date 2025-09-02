Общество 02.09.2025 в 10:20

Улан-Удэ готовится к цветочному забегу

Необычные соревнования пройдут в ближайшие выходные
Текст: Елена Кокорина
Улан-Удэ готовится к цветочному забегу

7 сентября в Улан-Удэ состоится цветочный забег, участие в котором может принять любой желающий. Организаторы призывают приходить вместе с семьей и друзьями, гарантируя незабываемый праздник цветов, света и хорошего настроения.

Для участия в соревновании рекомендуется использовать костюмы цветов, платья с цветочным принтом, аксессуары с цветочными мотивами: венки, бутоньерки, шляпки с цветочной символикой, живые букеты или цветы в руках.

- Забег пройдет в рамках традиционного «Бала цветов» 7 сентября и начнется в 13:30 часов. Место старта: скульптура «Сердце Дари» (ул. Куйбышева). Финиш: пл. Революции (у сцены). Участвовать могут все желающие, но дети до 18 лет принимают участие только с согласия родителей или официальных представителей, - рассказали в Администрации Советского района.

Номинации соревнования: «Самый яркий костюм», «Самый юный участник забега» и «Заслуженный участник забега».

Заявки на участие принимаются до 5 сентября 2025 года по адресу: ул. Советская, 23, каб. №34, Тел.: +7 (924) 657-23-99, эл. почта: BazarhanovaTP@ulan-ude-eg.ru

Фото: loon.site

