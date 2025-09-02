Общество 02.09.2025 в 10:54

В Бурятии ждут заявлений от беременных студенток

С 1 сентября им значительно повысили размер пособия
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ждут заявлений от беременных студенток
Фото: freepik.com
С 1 сентября в Бурятии как и по все стране отделения Социального фонда открыли прием заявок на оформление пособия по беременности и родам для студенток вузов и училищ. Теперь эта услуга централизованно предоставляется на федеральном уровне, раньше ее оказывали учебные заведения в каждом регионе. 

Как сообщили в Отделении СФР по Республике Бурятия, специально к запуску услуги заработал электронный сервис, с помощью которого можно онлайн обратиться за выплатой. Помимо портала госуслуг, заявление также принимается в клиентских службах Социального фонда и многофункциональных центрах. Для оформления финансовой поддержки от государства кроме заявления потребуется очно представить справку о беременности из медицинской организации и справку учебного заведения об обучении с указанием срока отпуска по беременности и родам.

Важным изменением с сентября стало повышение размера пособия. Если раньше выплата рассчитывалась из средней стипендии, теперь для этого применяют установленный в регионе прожиточный минимум. При стипендии на уровне 3,5 тыс. рублей пособие прежде составляло около 16 тыс. рублей. Начиная с сентября выплата в среднем по России вырастет до 90 тысяч рублей, то есть увеличится в разы. Сумма пособия зависит от места регистрации.

Получить выплату наряду с россиянками могут иностранные студентки, а также учащиеся без гражданства, которые постоянно живут в России. Форма обучения при этом должна быть очной. Платная или бюджетная основа не влияет на получение выплаты.

Следует иметь в виду, что пособие в новом размере будет назначено в том случае, если заявление было подано в Социальный фонд начиная с 1 сентября. Если же заявление подавалось раньше этой даты в учебное заведение, выплату назначат по прежним правилам. В таком случае закон не предусматривает возможности переоформления уже назначенного пособия.

Рассчитывать на выплату по беременности и родам могут студентки и аспирантки вузов, организаций дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.
Теги
пособия

Все новости

В Улан-Удэ красят трамвайные опоры
02.09.2025 в 11:53
Главная оппозиционная сила Монголии желает выиграть выборы президента страны
02.09.2025 в 11:29
Улан-удэнцы массово влетают на штрафы за неправильную парковку
02.09.2025 в 11:20
В Бурятии возводят «Врата открытия возможностей»
02.09.2025 в 11:20
В Бурятии ждут заявлений от беременных студенток
02.09.2025 в 10:54
Физрук из Бурятии сделал предложение своей возлюбленной на линейке
02.09.2025 в 10:45
В Улан-Удэ возле жилого дома нашли гранату
02.09.2025 в 10:36
Улан-Удэ готовится к цветочному забегу
02.09.2025 в 10:20
В Улан-Удэ молодой горожанин жил за счет уличных автоматов
02.09.2025 в 10:19
Полицейские спасли туристов, заблудившихся в горах Бурятии
02.09.2025 в 10:11
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ красят трамвайные опоры
Обновление идет и днем, и ночью
02.09.2025 в 11:53
Улан-удэнцы массово влетают на штрафы за неправильную парковку
Нарушения им обходятся от 3 до 50 тысяч рублей
02.09.2025 в 11:20
В Бурятии возводят «Врата открытия возможностей»
Сооружение строят на территории Шибертуйского дацана
02.09.2025 в 11:20
Физрук из Бурятии сделал предложение своей возлюбленной на линейке
Оба являются педагогами
02.09.2025 в 10:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru