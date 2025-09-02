Улан-удэнцы массово влетают на штрафы за неправильную парковку

Комитет муниципального контроля продолжают работу на улицах Улан-Удэ с системой ДОЗОР-МП. Только за прошлую неделю выявлено свыше 110, а за предыдущий месяц более 480 случаев нарушений правил парковки.

Нарушения фиксируются с помощью специального планшета с геодезическим приёмником — это обеспечивает высокую точность координат и быструю обработку данных.

- Цель – не просто штрафовать, а навести порядок и запретить стоянку на газонах, на зелёных насаждениях, на пешеходных дорожках, а также на детских и спортивных площадках. Штрафы на граждан – от трёх до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от пяти до десяти тысяч, а на юрлиц – от 30 до 50.

Фото: Комитет муниципального контроля