В Улан-Удэ красят трамвайные опоры

В столице Бурятии сотрудники МУП «Управление трамвая» обновляют опоры. Это делается с помощью специальной антикоррозийной краски.

Специалисты трудятся так, чтобы можно было избежать пробок в городе и обеспечить безопасность работ. Днем они окрашивают нижнюю часть, а ночью, когда отключается электросеть – верхнюю.

«Не всегда можно встать в нужное место для покраски из-за проводов. Через некоторые части опор проходит провод 380, поэтому требуется отключение энергии», - рассказал мастер участка Станислав Бущенко.

Еще предстоит отремонтировать 40 опор. С прошлого года работникам предприятия удалось обновить более 200 опор на улицах Бабушкина, Геологическая, Балтахинова, а также на проспектах Автомобилистов и 50-летия Октября.