В Бурятии снова создали фейковый аккаунт руководителя Роспотребнадзора

Очередное мошенничество с использованием личного мессенджера зарегистрировали в Бурятии. Преступники в очередной раз создали фейковый аккаунт руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Сергея Ханхареева и пишут от его имени.

- Фейковый аккаунт в мессенджере «Телеграм» создан для использования в мошеннических схемах. Просим не реагировать на подозрительные сообщения и звонки. При их поступлении настоятельно рекомендуем обращаться в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия по телефону: +7 (3012) 41-25-74, а также в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

Заметим, что подобное случается далеко не впервые, и аккаунт Сергея Ханхареева создается неизвестными лицами с завидной периодичностью. В этом году это уже вторая попытка мошенников, а в 2024-м «липовый» телеграм руководителя Роспотребнадзора создавали девять раз.

Фото: loon.site