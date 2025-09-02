Общество 02.09.2025 в 12:09

В Бурятии снова создали фейковый аккаунт руководителя Роспотребнадзора

В ведомстве просят не реагировать на подозрительные смс и звонки
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии снова создали фейковый аккаунт руководителя Роспотребнадзора

Очередное мошенничество с использованием личного мессенджера зарегистрировали в Бурятии. Преступники в очередной раз создали фейковый аккаунт руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Сергея Ханхареева и пишут от его имени.

- Фейковый аккаунт в мессенджере «Телеграм» создан для использования в мошеннических схемах. Просим не реагировать на подозрительные сообщения и звонки. При их поступлении настоятельно рекомендуем обращаться в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия по телефону: +7 (3012) 41-25-74, а также в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

Заметим, что подобное случается далеко не впервые, и аккаунт Сергея Ханхареева создается неизвестными лицами с завидной периодичностью. В этом году это уже вторая попытка мошенников, а в 2024-м «липовый» телеграм руководителя Роспотребнадзора создавали девять раз.

Фото: loon.site

Теги
мошенники

Все новости

Два блогера из Бурятии сразятся за место в финале проекта «ТопБЛОГ»
02.09.2025 в 13:32
В Улан-Удэ победу над Японией отметят выстрелом из пушки
02.09.2025 в 12:53
Монголия через Кяхту начала поставки баранины в Иран, а козлятины в Гонконг
02.09.2025 в 12:48
Житель Бурятии открыл конные туры по нацпарку
02.09.2025 в 12:40
В Бурятии на недееспособного инвалида повесили крупный долг
02.09.2025 в 12:32
В Улан-Удэ разыскивают женщину с тростью
02.09.2025 в 12:17
В Бурятии снова создали фейковый аккаунт руководителя Роспотребнадзора
02.09.2025 в 12:09
В Улан-Удэ красят трамвайные опоры
02.09.2025 в 11:53
Главная оппозиционная сила Монголии желает выиграть выборы президента страны
02.09.2025 в 11:29
Улан-удэнцы массово влетают на штрафы за неправильную парковку
02.09.2025 в 11:20
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
Два блогера из Бурятии сразятся за место в финале проекта «ТопБЛОГ»
В конкурсе участвуют воспитатель и госслужащий
02.09.2025 в 13:32
В Улан-Удэ победу над Японией отметят выстрелом из пушки
Его произведет сын участника Великой Отечественной войны
02.09.2025 в 12:53
Житель Бурятии открыл конные туры по нацпарку
Туристов катают Ночка и Казбек
02.09.2025 в 12:40
В Бурятии на недееспособного инвалида повесили крупный долг
Ошибка произошла по вине сельской администрации
02.09.2025 в 12:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru