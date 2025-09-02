В Бурятии на недееспособного инвалида повесили крупный долг

О вопиющем случае сообщила сегодня прокуратура Бурятии. В Селенгинском районе суд постановил взыскать с недееспособного инвалида более 100 тысяч рублей за бездоговорное потребление электроэнергии.Между тем, как выяснилось в ходе проверки, инвалид на территории района никогда не проживал и не имел там объектов недвижимости. Оказалось, что ошибка произошла по вине администрации сельского поселения, предоставившей в суд неверные сведения.«По заявлению прокурора суд отменил данное решение и отправил дело на новое рассмотрение. В его ходе истец в лице ресурсоснабжающей организации от своих требований отказался», - сообщили в надзорном ведомстве.