Общество 02.09.2025 в 12:32

В Бурятии на недееспособного инвалида повесили крупный долг

Ошибка произошла по вине сельской администрации
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на недееспособного инвалида повесили крупный долг
Фото: архив «Номер один»
О вопиющем случае сообщила сегодня прокуратура Бурятии. В Селенгинском районе суд постановил взыскать с недееспособного инвалида более 100 тысяч рублей за бездоговорное потребление электроэнергии.

Между тем, как выяснилось в ходе проверки, инвалид на территории района никогда не проживал и не имел там объектов недвижимости. Оказалось, что ошибка произошла по вине администрации сельского поселения, предоставившей в суд неверные сведения. 

«По заявлению прокурора суд отменил данное решение и отправил дело на новое рассмотрение. В его ходе истец в лице ресурсоснабжающей организации от своих требований отказался», - сообщили в надзорном ведомстве.
инвалиды прокуратура

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
