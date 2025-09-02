Общество 02.09.2025 в 12:40

Житель Бурятии открыл конные туры по нацпарку

Туристов катают Ночка и Казбек
Текст: Карина Перова
Житель Бурятии открыл конные туры по нацпарку
Фото: минсоцзащиты Бурятии

Житель поселка Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии Дмитрий Быков смог благодаря господдержке реализовать новый интересный проект. Он открыл конные туры по национальному парку. В дело мужчина вложил душу и средства, полученные в рамках соцконтракта (нацпроект «Семья»), рассказали в минсоцзащиты республики.

Для гостей проводят как зимние, так и летние экскурсии. Их возят грациозная лошадь Ночка и особенный конь Казбек, который отличается выдающимися навыками и удивительной стойкостью, позволяя себе вставать в «свечку». Прогулки позволят туристам насладиться природой, её красотой, тишиной и живописными пейзажами, подышать свежим воздухом.

«Это незабываемое приключение оставит яркие впечатления и подарит гармонию с окружающим миром. Конные туры – это не просто знакомство с природой, а возможность слиться с ней, отвлечься от городской суеты и найти внутренний баланс. Уверен, что моя инициатива откроет новые горизонты для всех, кто ценит красоту природы», - сказал начинающий предприниматель.

С начала года в Баргузинском районе социальный контракт заключили 34 жителя. 13 человек стали самозанятыми, в общем получив 4,3 млн рублей.

«Всего за 7 месяцев 2025 года финансированием на развитие своей предпринимательской деятельности обеспечен 901 житель республики, которым перечислено порядка 280 млн рублей», - заключили в профильном министерстве.

ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

