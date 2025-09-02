Общество 02.09.2025 в 12:53
В Улан-Удэ победу над Японией отметят выстрелом из пушки
Его произведет сын участника Великой Отечественной войны
Текст: Андрей Константинов
Завтра в Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел, приуроченный к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
«Символический выстрел в 12 часов произведёт полковник Владимир Ильич Арефьев — сын участника Великой Отечественной войны и отец участника СВО», - сообщили в мэрии Улан-Удэ.
Напомним, традиция полуденного выстрела введена в Улан-Удэ 12 декабря 2023 года, в День Конституции России, в связи с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести».
