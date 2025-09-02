Два блогера из Бурятии сразятся за место в финале проекта «ТопБЛОГ»

Два блогера из Бурятии сразятся за место в финале всероссийского проекта «ТопБЛОГ» (18+). Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участниками трека «Медиакампус» от нашей республики стали Светлана Медведкина и Денис Быков.

Светлана является наставником-просветителем, старшим воспитателем. На своей странице она ведет блог об образовании. Это профессиональное пространство для обмена опытом, методиками и решениями, а также внедрения актуальных трендов в сферу дошкольного образования.

Денис – госслужащий с творческим подходом. Он развивает блог, где рассказывает о разумном потреблении и экологических привычках через личный опыт. В перспективе мужчина планирует делиться и знаниями в области государственного управления, чтобы помогать молодым управленцам ориентироваться в профессии.

Блогеры из Бурятии должны создать собственный медиапроект, направленный на привлечение внимания к выбранной социальной проблеме. Они будут выполнять задания до 17 сентября. Лучшие работы выведут авторов в финал пятого сезона проекта «ТопБЛОГ». Имена конкурсантов, которые представят свои регионы, будут объявлены в октябре. Финал состоится в образовательном Центре «ШУМ» Калининградской области (18+).

