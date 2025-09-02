В Бурятии вынесли приговор мошеннику, похищавшему данные с «Госуслуг»

Апелляционное определение Верховного суда Республики Бурятия вступило в законную силу, утвердив обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в масштабной схеме мошенничества с использованием персональных данных, полученных через портал «Госуслуги».

Мужчина незаконно переоформлял на свое имя мобильные номера, ранее принадлежавшие другим гражданам. Затем, получив контроль над SIM-картами, злоумышленник осуществлял вход в учетные записи и оформлял микрозаймы от имени потерпевших.

«По материалам УФСБ СУ СК России по РБ возбуждены и расследованы уголовные дела по п. «в» ч. 3 ст. 159.6 УК России», - рассказали нашему изданию в пресс-службе.

Во время судебного разбирательства была доказана вина подсудимого в совершении 56 преступных эпизодов. Суд квалифицировал его действия как: 15 эпизодов неправомерного доступа к компьютерной информации, 16 эпизодов мошенничества в сфере компьютерной информации, 25 эпизодов покушения на мошенничество.

С учетом всех обстоятельств дела суд назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор обжалованию не подлежит и вступил в законную силу.