Общество 02.09.2025 в 13:58

«Улыбаемся и пашем»: в Улан-Удэ приедет Ольга Бузова

Звезда будет снимать выпуск своего шоу про аграрные вузы
Текст: Карина Перова
«Улыбаемся и пашем»: в Улан-Удэ приедет Ольга Бузова
Фото: ТГ-канал «Бузова»

В столицу Бурятии приедет Ольга Бузова. Российская телеведущая прибудет завтра, 3 сентября, ради съемок своего образовательного шоу «Ольга Вузова» (12+).

Как сообщает телеграм-канал «Весь Улан-Удэ», звезда посетит Бурятскую ГСХА. Встречать гостью будут с размахом – выйдет ректор академии Бэликто Цыбиков в сопровождении студентов, ветеринаров в белых халатах, казаков и участников ансамблей.

В третьем сезоне, девиз которого «улыбаемся и пашем», Бузова разъезжает по аграрным университетам и рассказывает о современном образовании. Ведущую ждет полное погружение в лекции, практические занятия в полях и лабораториях.

Ольга Бузова БГСХА

