«Сдали 150 тысяч на ремонт и чуть не лишились класса»

- Нам объяснили это тем, что новый учитель имеет больший педагогический стаж и регалии. Всех родителей эта ситуация возмутила – почему каждый год нам меняют учителя младших классов? Юрист сказал, что это нарушение норм закона об образовании, экстренная смена учителя возможна по болезни или в связи с увольнением, либо нас должны были уведомить заранее, выслушать наше мнение и познакомить с педагогом. Нас прежняя учительница устраивала, мы решили идти на линейку без детей. Обратились к директору с коллективной жалобой. А утром 1 сентября школа вернула нам нашу любимую учительницу, и она вывела детей на линейку. Мы пошли к директору, и он подписал приказ о назначении педагога нашим классным руководителем. Надеемся спокойно закончить начальную школу вместе с ней, – сообщили КП-Новосибирск родители.

В Новосибирске родители третьеклассников забили тревогу накануне линейки: им сменили классного руководителя перед 1 сентября. По словам родителей, причиной этого стал конфликт с руководством школы, который начался три года назад после дорогостоящего ремонта в классе.- При поступлении в первый класс мы собрали деньги и сделали капитальный ремонт в классе, обеспечив своим детям комфортные условия для занятий. На ремонт было затрачено более 150 тысяч рублей личных средств при условии, что наши дети учатся в этой аудитории до конца начальной школы, то есть – 4 года. Первый класс был трудным: детей нередко отправляли на дистанционку, классный руководитель часто болела, а папы и мамы дежурили на переменах – учителя на замену не успевали следить за детьми, – рассказала КП-Новосибирск одна из мам.В 2024 году родители снова вложили еще 10 тысяч рублей в косметический ремонт и стали готовиться к 1 сентября. Но накануне праздника узнали плохую новость:- 27 августа прошлого года нашему классу объявили о том, что учитель уволилась, и наш класс стало некому учить. 30 августа нам улыбнулась удача: педагог принесла документы на зачисление ребенка, и в ходе собеседования рассказала, что у нее есть педагогическое образование. Так у наших детей появился новый классный руководитель, – рассказали КП-Новосибирск родители. – Потом выяснилось, что нами отремонтированный класс хотят отдать другой учительнице. На 1 сентября родителей нашего класса не пустили в аудитории, а наши дети после линейки стояли в коридоре под дверьми своего класса. Им демонстративно закрыли дверь перед носом и сказали ещё подождать, так как там не закончился классный час той второй учительницы. Притом, что наши дети мыли свой класс, подклеивали и подкрашивали, оттирали жвачки из-под парт.Руководство школы решило разделить кабинет между двумя вторыми классами.- Когда мы предоставили чеки о проделанных работах второму классу с предложением поделить затраты на содержание кабинета – получили отказ, потому что их никто не уведомил заранее. Ни они, ни мы не знали, что будем делить класс, - рассказала КП-Новосибирск мама одной из учениц. - Целый год шла борьба за класс. Доходило до абсурда: завуч предлагала перейти в другие аудитории и сделать там ремонт. Но почему мы-то должны переходить в другую аудиторию, когда мы уже подготовили класс для наших детей и уже год проучились? В итоге написали жалобу директору и кое-как закончили год, - говорит родитель.Дети перешли в третий класс, и родители снова стали готовить кабинет: сделали очередной косметический ремонт за 8,7 тысяч рублей, покрасили и разлиновали доску. Но за три дня до праздника родителям сообщили – у их детей снова будет новый учитель.