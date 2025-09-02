Общество 02.09.2025 в 14:42

В Бурятии рассказали, как мошенники добывают личные данные

Вышел шестой эпизод популярного сериала с советами Будамшуу
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии рассказали, как мошенники добывают личные данные
Фото: предоставлено авторами проекта
В Бурятии вышел шестой эпизод популярного сериала «Как не стать жертвой. Советы Будамшуу» (6+). Он приоткрыл секреты работы современных аферистов.

Как отмечают авторы проекта, нередко злоумышленники знают о своих жертвах больше, чем их близкие друзья. И рядовому человеку непонятно, откуда мошенники получают эти данные. В сериале объяснили, как это происходит. Основная проблема заключается в том, что люди сами неосознанно делятся личной информацией. Например, заполняя анкеты при покупке товаров или оформлении услуг, многие даже не задумываются о возможных рисках.

Важно помнить, что сбор и использование личных данных без согласия человека — это нарушение закона. Создатели сериала — АНО «Событие» и АНО «Практик» призывают зрителей быть внимательнее при предоставлении персональной информации. В шестом выпуске они дали несколько простых советов по защите от мошенников.

Посмотреть сериал можно уже сейчас в социальной сети Вконтакте — там много полезной информации для тех, кто хочет обезопасить себя от аферистов. Просто вбейте в поиске «Как не стать жертвой. Советы Будамшуу».

Авторы проекта отмечают, что лучше заранее узнать о возможных угрозах, чем потом разбираться с последствиями встречи с мошенниками.
