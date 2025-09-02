Общество 02.09.2025 в 14:54
В Улан-Удэ сдали первый отремонтированный участок дороги
На подходе еще десять участков
Текст: Андрей Константинов
В столице Бурятии завершили ремонт первого участка дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в мэрии, новый асфальт появился на 330-метровом отрезке улицы Димитрова в центре города.
- Здесь уложен новый асфальт, частично заменена плитка, нанесена свежая дорожная разметка, - рассказал начальник Управления дорожного строительства Евгений Соболев.
В этом году по нацпроекту проходит ремонт еще десяти участков, работы на них также подходят к завершению. Всего с 2017 года благодаря нацпроектам в столице республики обновлено 154 участка дорог, что позволило привести в нормативное состояние 85% магистралей города.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Рядом с обновлённой дорогой расположены важные городские объекты: Молодёжный художественный театр, здание МВД, Главное управление МЧС и городской сад.
Фото: мэрия Улан-Удэ
