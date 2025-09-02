В Улан-Удэ сдали первый отремонтированный участок дороги

Рядом с обновлённой дорогой расположены важные городские объекты: Молодёжный художественный театр, здание МВД, Главное управление МЧС и городской сад.











В столице Бурятии завершили ремонт первого участка дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в мэрии, новый асфальт появился на 330-метровом отрезке улицы Димитрова в центре города.- Здесь уложен новый асфальт, частично заменена плитка, нанесена свежая дорожная разметка, - рассказал начальник Управления дорожного строительства Евгений Соболев.В этом году по нацпроекту проходит ремонт еще десяти участков, работы на них также подходят к завершению. Всего с 2017 года благодаря нацпроектам в столице республики обновлено 154 участка дорог, что позволило привести в нормативное состояние 85% магистралей города.Фото: мэрия Улан-Удэ