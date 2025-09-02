В Бурятии три года не могут отремонтировать пятикилометровую дорогу

В Бурятии региональное отделение Общероссийского народного фронта обратило внимание на проблему жителей села Горхон Заиграевского района. Они 3 года ждут обещанного ремонта пяти километров дороги.Как рассказали в ОНФ, первый контракт на ремонт был заключен с компанией «Арт Ком» в 2022 году, и стоил он более 160 миллионов рублей. Однако контракт расторгли из-за недобросовестности подрядчика. В апреле 2025 года контракт заключили с новой компанией - «Нардеван Строй». Ей выплатили аванс в 40 миллионов рублей, но никаких сдвигов и техники на дороге так и нет.«Все это время жители Горхона буквально борются за связь с внешним миром – из-за разбитой дороги маршрутчики отказываются ехать, подвески на легковых машинах разбиваются после каждой поездки. Сельчане с трудом добиваются грейдирования и уборки мусора вдоль дороги. Отчаявшиеся жители даже ролик снимали о затянувшемся ремонте», - сообщают «фронтовики».Сельчане прошли с жалобами уже все инстанции, но, несмотря на подтверждение нарушений, дорога так и остается в ухабах и без асфальта.С просьбой дать правовую оценку сложившейся ситуации представители Народного фронта обратились в Следственный комитет Бурятии.