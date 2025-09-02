Помянув знакомого, житель Бурятии остался без машины

Накануне у жителя Мухоршибирского района Бурятии суд конфисковал автомобиль. 47-летний мужчина был наказан за вождение автомобиля в пьяном состоянии, в которое пришёл после посещения поминок.

- Судом установлено, что в июле 2024 года мужчина привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения. Однако в мае 2025 года он, будучи нетрезвым после поминок знакомого, на автомобиле, принадлежащем супруге, направился домой и был задержан полицией, - рассказали в прокуратуре.

Мухоршибирский районный суд приговорил виновного к 300 часам обязательных работ и на два года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Автомобиль, на котором совершено преступление был обращен в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: loon.site