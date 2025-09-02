Общество 02.09.2025 в 15:39
В Улан-Удэ автомобилистам вновь запретили ездить по полосе для автобусов
За это теперь снова будут штрафовать
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на проспекте 50 лет Октября возобновил работу комплекс фиксации нарушений ПДД на полосе для автобусов. Ранее его временно отключали из-за ремонта, затруднившего движение на данном участке дороги. Тогда, чтобы уменьшить пробки, автомобилистам временно разрешили ездить по автобусной полосе.
«Призываем водителей быть внимательными, соблюдать ПДД и не выезжать на выделенную полосу для движения общественного транспорта», - обратились к автомобилистам в ГИБДД Бурятии.
