Депутата Госдумы от Забайкалья обшмонали в Шереметьево

Депутата Госдумы от Забайкальского края, генерал-лейтенанта Андрея Гурулёва обыскали в аэропорту Шереметьево, несмотря на промолчавшую рамку металлоискателя. По его информации, таким образом проверяют всех людей в военной форме, опасаясь, что участники СВО пронесут в самолёт боеприпасы.

Депутат Гурулев оделся в хаки и был удивлён особым досмотром, к которому народный избранник не привык. И пожаловался в своей соцсети на тщательный досмотр.

«Вчера, когда добирался через аэропорт Шереметьево, где базируется наш главный национальный авиаперевозчик „Аэрофлот“, произошла странная ситуация. Прошел рамку на входе — тишина, ничего не пищит, меня внимательно осматривают. Захожу в аэропорт — снова начинают проверять. И тут же на досмотре все пассажиры проходят спокойно, а меня останавливают: „Стоп, а вы отдельно“. Спрашиваю: „Почему?“ Ответ — „Есть указания“. Пригласили старшую смены. Сначала подошла девушка, но объяснить внятно не смогла. Потом молодой человек сказал прямо: „Солдаты, которые едут со специальной военной операции, могут пронести с собой гранату или патроны“. Я уточняю: „А у вас же рамки стоят, они всё показывают?“ Ответ — „Да, но рамка может не заметить“. Это как так получается? Если человек в форме — надо обязательно шмонать», — написал депутат.

Возможно, в аэропорты от спецслужб поступила установка о более тщательных обысках лиц в военной форме неспроста. В своё время участники войны в Афганистане, возвращаясь с фронта, везли в страну оружие и боеприпасы, которые, в связи со слабым контролем в те времена, наводнили рынок и в итоге оказались в том числа в арсеналах организованных преступных группировок. Которые использовали оружие с целью вооружённых разборок и взрывов, что осложнило оперативную обстановку с стране на многие годы. В этот раз, видимо, силовые органы решили учесть прошлые ошибки.