В Улан-Удэ модернизировали уличное освещение, не потратив из бюджета ни копейки

Власти Улан-Удэ за последние пять лет провели масштабную работу по модернизации уличного освещения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Игорь Шутенков, отметив, что ранее старые фонари слабо освещали улицы и создавали неудобства для горожан.«С 2020 года проведена большая работа, заменили 31 тысячу светильников. На смену устаревшим лампам пришли современные светодиодные светильники, которые дают более яркое освещение. Делают наши улицы значительно безопаснее и привлекательнее. Эти лампы не только улучшают видимость, но и помогают экономить электроэнергию, снижая нагрузку на городские электросети на 65%», - рассказал градоначальник.Кроме того, по словам мэра, теперь система управления освещением в городе стала автоматизированной.«Сейчас каждый фонарь включается и выключается дистанционно оператором с рабочего места. Повышается эффективность обслуживания и снижаются расходы на эксплуатацию», - отметил Игорь Шутенков.При этом на замену всех светильников из бюджета города не было потрачено ни копейки.«Было подписано несколько энергосервисных контрактов с нашими партнерами. Благодаря им мы и заменили все светильники в городе. Сэкономленные средства направляем на строительство новых сетей освещения в частном секторе и в новых жилых кварталах», - сообщил мэр.