Авиаперевозчик в Бурятии оказался под прицелом Ространснадзора

Крупнейшая авиакомпания Восточной Сибири, «Ангара», может прекратить полеты по итогам проверки Ространснадзора, которая была проведена после крушения Ан-24 в Амурской области. У перевозчика нашли массовые нарушения, касающиеся как летной работы и технического обслуживания, так и подготовки экипажей. Это следует из направленного в Росавиацию письма руководителя Ространснадзора Виктора Гулина, сообщают «Известия».

В частности, в ходе контрольных мероприятий были «вскрыты многочисленные факты выполнения полетов на воздушных судах без технического обслуживания и несвоевременной замены компонентов с ограниченным ресурсом». Директивы летной годности не выполнялись, а часть работ по обслуживанию проводилась с нарушением технологий или фиктивно. Кроме того, установлены факты полетов воздушных судов с неисправностями. «Несмотря на грубые нарушения требований безопасности и временного запрета полетов 18 воздушных судов (из 28 эксплуатируемых), необходимые выводы авиакомпания "Ангара" не сделала», — говорится в письме главы Ространснадзора.

«Ангара» долгие годы обеспечивает воздушное сообщение на севере Бурятии.

Самолёты Ан-24 курсируют между Иркутском и Нижнеангарском, а также Нижнеангарском и Улан-Удэ. Также самолёты компании осуществляют рейсы Таксимо – Улан-Удэ. Пока заменить самолёты Ан-24 на северных маршрутах невозможно, признают в отрасли. Их замена на самолёт «Байкал» отложена на несколько лет, поскольку он пока находится в стадии разработки.