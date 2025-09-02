В августе в Улан-Удэ родилось больше мальчиков, чем девочек

Прошедший август принёс городу Улан-Удэ 398 новорожденных. Мальчиков в этом месяце родилось больше, чем девочек, отметили в Перинатальном республиканском центре.

Всего в августе в центре приняли 388 родов, среди которых родилось восемь двоен. Мальчиков родилось 222, а девочек – 176. Самой крупной малышкой стала девочка, появившаяся на свет 8 августа: её вес составил 5230 г, а рост – 60 см. Самая миниатюрная девочка весом 850 г и ростом 33 см родилась 15 августа.

Самым «урожайным» днем стала пятница, 22 августа. В этот день обрели маму 23 малыша – 12 мальчиков и 11 девочек.

