Жители Бурятии будут поражены изменением цвета Луны с белого на красный

На Байкале смогут наблюдать лунное затмение 8 сентября. Природное явление начнется в 00:26, а в 01:30 Луна полностью скроется в тени Земли, рассказал на пресс-конференции доктор физико-математических наук, профессор Иркутского госуниверситета, директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев. Встреча состоялась в Иркутском планетарии, сообщает портал Irk.ru.

Как подчеркнул ученый, подобного явления на Байкале не было уже больше двух лет. Ожидается, что в следующий раз полное лунное затмение произойдет в ночь со 2 на 3 марта 2026 года.

— Это абсолютно уникальное явление, которое удивляет всех, кто видит его впервые. Ведь по логике Луна должна погаснуть. Но она хоть и станет темнее, но ее все равно можно будет увидеть в необычном багрово-красном оттенке, - сообщил он.

Наблюдения за лунным затмением будут организованы на территории Байкальской астрофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН и в поселке Хужир на острове Ольхон.

Добавим, что людям с неустойчивым психическим состоянием наблюдения за космическими явлениями не рекомендуются – необычные цвета небесных объектов могут вызвать страхи, тревогу и осеннее обострение психических заболеваний.