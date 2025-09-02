Общество 02.09.2025 в 16:47
«Японский побеждён дракон»
3 сентября в России отметят День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны
Текст: Баясхалан Дабаин
Нынешний год - не только год 80-летия Великой Победы, но и 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. В соответствии с федеральным законом от 24 июня 2023 года эта знаменательная дата у нас в стране отмечается 3 сентября, когда, по словам дважды Героя Советского Союза маршала Советского Союза Александра Василевского (летом - осенью 1945 года был главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке), «на далекой земле Азиатского континента была поставлена последняя точка в истории крупнейшей войны в защиту советской Родины». И когда, словами поэта Василия Лебедева-Кумача, «вслед за гадюкою немецкою японский побежден дракон», пишет газета «Бурятия».
Решающая роль нашей страны в победе над Японией была и остается неоспоримой, но на Западе кое-кто пытается приуменьшить стратегическую значимость этого события, принизить и исказить роль СССР в победе во Второй мировой войне и в победе над милитаристской Японией. Чем это вызвано, как на самом деле развивались события? И какое отношение эта победа имеет к нашему региону?
На эти и другие вопросы в интервью «Бурятии» ответил врио руководителя Администрации главы и правительства Бурятии, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), кандидат исторических наук Михаил Харитонов.
- Михаил Александрович, когда началось планирование Маньчжурской стратегической наступательной операции?
- Операция тщательно планировалась. Подготовка к войне с Японией началась в 1944 году: летом сорок четвертого Иосиф Сталин сообщил маршалу Василевскому, что ему будет поручено командование войсками Дальнего Востока в войне с Японией. Японцы понимали, что по ним будет нанесен удар. Они готовились к большим затяжным боям. Подготовили множество подземных укреплений, например, один из ключевых пунктов обороны японцев - Хайларский укрепрайон, который, находясь в окружении, продолжал оборону. И только умелое военное планирование с охватом советскими войсками огромной территории (операция проходила на чрезвычайно широком фронте - 2700 км в ширину и до 700 км в глубину) полностью дестабилизировало японскую армию и привело к тому, что все эти укрепрайоны начали сдаваться под натиском советских войск. А если говорить о геополитике, то темпы наступления были такими высокими, что позволили нашим войскам выйти к портам в Корее и в Китае - Порт-Артуру, Дальнему, Сэйсин, Юки, Расин: советские войска вступили туда раньше, чем к ним подошел американский флот. Поэтому эта операция обеспечила безопасность СССР, Китая, сняв на длительную перспективу угрозы не только со стороны Японии, но и в какой-то степени со стороны США.
- Как в тот период складывались взаимоотношения СССР с его союзниками по антигитлеровской коалиции, в первую очередь, с США?
- Соединенные Штаты Америки были бы не прочь самостоятельно победить Японию. Но американские аналитики считали, что на это должно уйти год или полтора, и в этом случае потери армии США превысили бы в два раза их общие, уже понесенные потери во Второй мировой войне. Поэтому у американского государства был чисто меркантильный расчет - Советская армия вступит в войну и поможет решить их проблемы. Те же аналитики рассчитывали, что Советскому Союзу, испытавшему трудности войны с гитлеровской Германией, будет сложно воевать с Квантунской армией. Сами же американцы погрязли в войне: на некоторых территориях шли долгие затяжные бои. Поэтому они рассчитывали, что вступление СССР в войну не вызовет молниеносной победы Советского Союза, а приведет к тому, что самая боеспособная часть японской армии не будет переброшена на другие участки ведения боевых действий. А демонстрация американцами своего военного превосходства в виде ядерных бомб, которые они сбросили на Хиросиму и Нагасаки, не решило исход войны. В то время премьер-министр Кантаро Судзуки вспоминал, что японцы «испытали огромное потрясение от взрыва атомной бомбы, но вступление СССР в войну сделало ее продолжение невозможным». То есть даже противник признавал, что решающую роль в победе над Японией сыграли не атомные бомбы, а вступление в войну Советского Союза.
- Почему День Победы над милитаристской Японией и во Второй мировой войне, когда возлагаются цветы к мемориалам и памятникам, проводятся патриотические акции, важен для страны, для нашего народа?
- История победы над милитаристской Японией - своеобразный пример того, как отсутствие правильных подходов к сохранению своего исторического наследия приводит к тому, что оно начинает теряться или приобретать другие смыслы. И в этом отношении мы должны дать правильную объективную оценку этим событиям, причем не только в историческом, но и в политическом и даже в геополитическом контекстах, исходя из процессов, которые сегодня происходят в мире. История взаимоотношений Советского Союза, России с Японией на протяжении XX века выстраивалась очень непросто. С конца XIX века Япония рассматривала территорию всей Азии, включая российский Дальний Восток, как территорию своего влияния, причем не экономического, а в первую очередь как территорию, которая должна быть присоединена к «великой восточноазиатской колониальной империи».
- Какое отношение эта победа имеет для нашей региональной истории?
- В Японии в 1930-е годы вынашивались планы по захвату этих территорий, в частности Дальнего Востока, вплоть до Байкала. А в период Великой Отечественной войны, когда фашисты приближались к Москве, и когда, казалось, что победа гитлеровцам достанется легко, имперские амбиции японцев простирались до Урала. События, которые происходили на озере Хасан и на Халхин-Голе, - звенья одной цепи. И это можно назвать политикой сдерживания: если бы в тех вооруженных конфликтах успех был бы на стороне японцев, неизвестно, как бы все разворачивалось дальше.
Для наступления Квантунской армии удачным было направление Улан-Батор - Улан-Удэ, потому что оно позволяло полностью отсечь железную дорогу, в том числе путь через Кругобайкальскую железную дорогу, что парализовало бы любые поставки на Дальний Восток, в том числе военные. Нельзя забывать, что самые дальние военные объекты, предназначенные для защиты наших рубежей, находились на территориях Бурятии и Иркутской области. Например, в горах недалеко от моста через Селенгу сохранилась каменная кладка - место, где, рассказывают, были установлены зенитные батареи, которые охраняли этот мост от японской авиации. Оборонительные укрепления стояли у тоннелей Кругобайкальской железной дороги. То есть наша республика была не тылом, а территорией, которая могла стать объектом военных действий.
- Расскажите, какой вклад в победу внесли военные части Забайкальского военного округа.
- Действительно, 3 сентября - особая дата в мировой истории, мы должны помнить и передавать следующим поколениям о том, какой ценой завоевана победа над милитаристской Японией, и почему эта победа бесценна.
- И я считаю, что эта дата для каждого жителя нашей страны и Бурятии должна обрести тот смысл, которая она заслуживает. Мы должны помнить о блистательной победе, в результате которой сняли угрозу войны на очень длительный период. И мы должны понимать, что события, которые разворачивались восемь десятилетий назад, имели не просто локальное значение, и это даже не события, связанные с союзническими обязательствами, взятыми СССР перед странами антигитлеровской коалиции на Тегеранской, Ялтинской и подтвержденными на Потсдамской конференциях, по вступлению в войну против Японии. Советские войска провели операцию по демилитаризации и денацификации государства, которое претендовало на гегемонию, в том числе военную над всем Азиатским континентом.
Из воспоминаний маршала Советского Союза Александра Василевского:
«Войска Забайкальского фронта шли по труднопроходимой местности. Даже у самих китайцев и японцев не имелось сколько-нибудь приличных карт… Враг не предполагал, что советские войска сумеют за неделю пройти сотни километров в тяжелейших условиях. Элемент неожиданности был столь велик, что удар, полученный Квантунской армией с северо-запада был так силен, что она после не смогла оправиться».
Научный директор РВИО, доктор исторических наук Михаил Мягков:
«Японские военные мечтали захватить Советский Дальний Восток и Сибирь, использовать огромные ресурсы ради обогащения своей империи. В связи с этим произошло два крупных инцидента между советскими и японскими войсками - в 1938 году на озере Хасан и в 1939 году у реки Халхин-Гол в Монголии, которую мы обязались защитить по договору. В обоих инцидентах японцы потерпели поражение».
Доктор исторических наук Анатолий Кошкин:
Из наградного листа на Данилу Карнакова, помощника наводчика ручного пулемета стрелковой роты 3-го мотострелкового полка 27-й мотострелковой бригады конно-механизированной группы (КМГ) 85-го стрелкового корпуса (Группа войск МНРА, Забайкальский фронт):
«В бою 20 августа 1945 года при наступлении на долговременную оборону японцев на подступах к городу Калгану проявил мужество, отвагу, стойкость и физическую выносливость. В горячую минуту боя, когда противник вел минометный и пулеметный огонь, Карнаков, презирая опасность, проделал проход в проволочном заграждении и подносил патроны к пулемету. Одним из первых ворвался с отделением в траншеи противника, забросал их гранатами и умело разведал поле боя. Возвращаясь из разведки, по пути лично уничтожил двух японских солдат и сам в этом неравном бою пал смертью храбрых. За храбрость, мужество и бесстрашие при выполнении боевого приказа командования достоин посмертного награждения правительственной наградой - орденом Красного Знамени».
Из наградного листа (представление на звание Героя Советского Союза) на командира отделения 296-го инженерно-саперного батальона 68-й инженерно-саперной бригады (36-я армия, Забайкальский фронт) Цырена Самданова:
«Многоамбразурная железобетонная долговременная огневая точка узла сопротивления «Форт» Хайларского УР преграждала путь продвижения батальону нашей пехоты… Действуя в составе блокировочной группы, сержант Самданов под ураганным пулеметным и минометным огнем противника, пренебрегая жизнью, первым подполз к доту, забросал его амбразуру гранатами и, подтащив 100 килограммов взрывчатки, подорвал сооружение и уничтожил гарнизон противника».
