«Японский побеждён дракон»

- Наш Забайкальский военный округ, куда входила и наша республика, с началом Великой Отечественной войны был преобразован в Забайкальский фронт (15 сентября 1941 года). То есть части, которые здесь находились, фактически были фронтовыми. Кстати, в наши приграничные города, зная угрозу Японии, в годы войны не эвакуировали военные производства. Поэтому война с милитаристской Японией - неотъемлемая часть всего нашего региона, и она была связана, в том числе с нашими воинскими частями. Интересно, что среди воинских частей, которые у нас дислоцировались и которые внесли вклад в победу над Японией, была 36-я армия первого формирования (сформирована 26 июля 1941 года). И символично, что и сейчас у нас базируется наша 36-я общевойсковая армия, воины которой доблестно сражаются на СВО: прослеживается прямая историческая преемственность. 36-я армия в сентябре 1941 года вошла в состав Забайкальского фронта. И благодаря Забайкальскому фронту состоялся глубокий прорыв (после умелого перехода через Большой Хинган) и выход советских войск во вражеский тыл.





Важно, что эту боевую задачу выполняли части, сформированные во многом из уроженцев Сибири, Дальнего Востока, в том числе из Бурятии. Многие наши ветераны на своей груди носили две медали - «За Победу над Германией» и «За Победу над Японией». Поэтому сегодня, рассказывая об этой войне, мы говорим не просто об историческом событии, а о важности сохранения памяти о наших предках, наших родителях, дедах, прадедах, прапрадедах, которые вынесли эту победу на своих плечах. Я - не исключение. Мой дед, Дмитрий Васильевич Харитонов, служил в 770-м стрелковом полку 209-й дивизии (36-я армия, Забайкальский фронт). Прошел через Гоби и Хинган. Он не рассказывал о войне, говорил лишь о горах, верблюдах, миражах, о том, как добывали воду. Со временем я узнал, что у деда за эту операцию была боевая медаль «За боевые заслуги». Судя по фронтовому документу, помощник командира взвода стрелковой роты старший сержант Дмитрий Васильевич Харитонов удостоен награды «за образцовое выполнение боевого приказа командования по совершению более чем 400-километрового марша с преодолением безводно-пустынной местности и хребта Большого Хингана и проявление при этом личного мужества и выносливости, и воодушевление личным примером своих подчиненных». Для меня и для моей семьи победа над милитаристской Японией - событие, которое носит совершенно другой смысл, это для нас святой праздник.







Старший сержант Дмитрий Харитонов проявил личное мужество во время марш-броска через Гоби и Хинган. Фото предоставлено Михаилом Харитоновым

«Фактом истории является то, что именно Красная Армия внесла решающий вклад в разгром японских сухопутных войск на континенте. Это побудило японское правительство капитулировать. Молниеносный удар наших войск лишил японское руководство шансов на переброску войск в митрополию из Китая, сорвал развязывание бактериологической и химической войны, что спасло миллионы человеческих жизней».



