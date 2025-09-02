Общество 02.09.2025 в 16:53
На Селенге в Улан-Удэ устроили «Поход катеров»
Его организовали сотрудники ГИМС Бурятии
Текст: Карина Перова
Вчера в Улан-Удэ на Селенге прошло зрелищное мероприятие в честь 35-летия МЧС России. Жители и гости города стали свидетелями «Похода катеров».
В параде участвовал личный состав Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Бурятии.
По воде рассекали маневренный и скоростной патрульный катер ПК-500; моторная лодка Стрингер 550 Н (разгоняется до 65 км/ч за считанные секунды) и компактный катер Мастер 410.