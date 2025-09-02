В Бурятии открыли новый пришкольный стадион в Усть-Баргузине

В настоящее время в Усть-Баргузине проживает более шести тысяч человек, в поселковую школу ходит более 1000 человек, в том числе дети из соседних поселений: Максимихи и Курбулика. Учебный процесс здесь организован в две смены. На втором этаже школы расположен спортзал, однако в течение недели при максимальной загрузке в нем одновременно занимаются по два класса средней численностью по 28 учеников каждый. Имеющийся школьный спортзал не способен вместить всех желающих играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол.











Новый универсальный стадион открыли 2 сентября при Усть-Баргузинской школе имени К. Шелковникова. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, объект построен в рамках президентской программы Комплексного развития сельских территорий.Учеников и учителей с долгожданным событием по видеоконференцсвязи поздравил глава Бурятии.- Дорогие ребята, учителя, родители, приветствую вас! Вчера мы с вами открывали новую школу в Баянголе, а сегодня открываем новый школьный стадион в Усть-Баргузине – большие объекты для Баргузинского района. В этом же году в Баргузине спорткомплекс открывается. Делаем все для того, чтобы у наших детей и взрослых были возможности полноценно заниматься и развиваться. Я вас поздравляю, в добрый путь! – сказал Алексей Цыденов.«Универсальная площадка всесезонного использования позволит снизить нагрузку на имеющийся спортзал и футбольное поле и даст возможность заниматься спортом не только ученикам школы, но и всему населению поселка», - отметили в пресс-службе правительства РБ.