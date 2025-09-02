Общество 02.09.2025 в 17:18

В Бурятии открыли новый пришкольный стадион в Усть-Баргузине

Имеющийся в школе спортзал не мог вместить всех желающих
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии открыли новый пришкольный стадион в Усть-Баргузине
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Новый универсальный стадион открыли 2 сентября при Усть-Баргузинской школе имени К. Шелковникова. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, объект построен в рамках президентской программы Комплексного развития сельских территорий.

Учеников и учителей с долгожданным событием по видеоконференцсвязи поздравил глава Бурятии.

- Дорогие ребята, учителя, родители, приветствую вас! Вчера мы с вами открывали новую школу в Баянголе, а сегодня открываем новый школьный стадион в Усть-Баргузине – большие объекты для Баргузинского района. В этом же году в Баргузине спорткомплекс открывается. Делаем все для того, чтобы у наших детей и взрослых были возможности полноценно заниматься и развиваться. Я вас поздравляю, в добрый путь! – сказал Алексей Цыденов.

В настоящее время в Усть-Баргузине проживает более шести тысяч человек, в поселковую школу ходит более 1000 человек, в том числе дети из соседних поселений: Максимихи и Курбулика. Учебный процесс здесь организован в две смены. На втором этаже школы расположен спортзал, однако в течение недели при максимальной загрузке в нем одновременно занимаются по два класса средней численностью по 28 учеников каждый. Имеющийся школьный спортзал не способен вместить всех желающих играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол.


«Универсальная площадка всесезонного использования позволит снизить нагрузку на имеющийся спортзал и футбольное поле и даст возможность заниматься спортом не только ученикам школы, но и всему населению поселка», - отметили в пресс-службе правительства РБ.
Теги
стадион

Все новости

В Бурятии проверят дорожников, укладывающих асфальт в дождь
02.09.2025 в 18:01
В Бурятии лесничий стал замдиректора нацпарка
02.09.2025 в 17:58
В Бурятии медведь напал на постояльца базы отдыха
02.09.2025 в 17:38
В Бурятии открыли новый пришкольный стадион в Усть-Баргузине
02.09.2025 в 17:18
В Бурятию проведут газопровод
02.09.2025 в 17:06
На Селенге в Улан-Удэ устроили «Поход катеров»
02.09.2025 в 16:53
«Японский побеждён дракон»
02.09.2025 в 16:47
Жители Бурятии будут поражены изменением цвета Луны с белого на красный
02.09.2025 в 16:20
Авиаперевозчик в Бурятии оказался под прицелом Ространснадзора
02.09.2025 в 16:12
В августе в Улан-Удэ родилось больше мальчиков, чем девочек
02.09.2025 в 16:12
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
В Бурятии проверят дорожников, укладывающих асфальт в дождь
В случае обнаружения нарушений подрядчика заставят все переделать
02.09.2025 в 18:01
В Бурятии лесничий стал замдиректора нацпарка
Должность получил Виталий Спиридонов
02.09.2025 в 17:58
На Селенге в Улан-Удэ устроили «Поход катеров»
Его организовали сотрудники ГИМС Бурятии
02.09.2025 в 16:53
«Японский побеждён дракон»
3 сентября в России отметят День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны
02.09.2025 в 16:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru