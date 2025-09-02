В Бурятии лесничий стал замдиректора нацпарка

В Бурятии накануне назначили нового заместителя директора Тункинского национального парка в области охраны окружающей среды. Должность получил Виталий Спиридонов.

В 2007 году он окончил ВСГТУ по специальности инженер лесного хозяйства. Начинал свою деятельность с должности лесничего в Тутурском лесничестве ОГУ «Жигаловский лесхоз».

Восемь лет возглавлял Хандагатайский лесхоз. За эти годы ему удалось успешно реализовать масштабные мероприятия по восстановлению лесов.

«За добросовестную работу неоднократно награжден государственными наградами, включая благодарность Федерального агентства лесного хозяйства и грамоту Главного управления МЧС России по Республике Бурятия», - добавили в нацпарке.