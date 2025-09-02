Общество 02.09.2025 в 17:58

В Бурятии лесничий стал замдиректора нацпарка

Должность получил Виталий Спиридонов
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии лесничий стал замдиректора нацпарка
Фото: Тункинский национальный парк

В Бурятии накануне назначили нового заместителя директора Тункинского национального парка в области охраны окружающей среды. Должность получил Виталий Спиридонов. 

В 2007 году он окончил ВСГТУ по специальности инженер лесного хозяйства. Начинал свою деятельность с должности лесничего в Тутурском лесничестве ОГУ «Жигаловский лесхоз».

Восемь лет возглавлял Хандагатайский лесхоз. За эти годы ему удалось успешно реализовать масштабные мероприятия по восстановлению лесов.

«За добросовестную работу неоднократно награжден государственными наградами, включая благодарность Федерального агентства лесного хозяйства и грамоту Главного управления МЧС России по Республике Бурятия», - добавили в нацпарке. 

Теги
Тункинский нацпарк замдиректора

Все новости

В Бурятии проверят дорожников, укладывающих асфальт в дождь
02.09.2025 в 18:01
В Бурятии лесничий стал замдиректора нацпарка
02.09.2025 в 17:58
В Бурятии медведь напал на постояльца базы отдыха
02.09.2025 в 17:38
В Бурятии открыли новый пришкольный стадион в Усть-Баргузине
02.09.2025 в 17:18
В Бурятию проведут газопровод
02.09.2025 в 17:06
На Селенге в Улан-Удэ устроили «Поход катеров»
02.09.2025 в 16:53
«Японский побеждён дракон»
02.09.2025 в 16:47
Жители Бурятии будут поражены изменением цвета Луны с белого на красный
02.09.2025 в 16:20
Авиаперевозчик в Бурятии оказался под прицелом Ространснадзора
02.09.2025 в 16:12
В августе в Улан-Удэ родилось больше мальчиков, чем девочек
02.09.2025 в 16:12
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
В Бурятии проверят дорожников, укладывающих асфальт в дождь
В случае обнаружения нарушений подрядчика заставят все переделать
02.09.2025 в 18:01
В Бурятии открыли новый пришкольный стадион в Усть-Баргузине
Имеющийся в школе спортзал не мог вместить всех желающих
02.09.2025 в 17:18
На Селенге в Улан-Удэ устроили «Поход катеров»
Его организовали сотрудники ГИМС Бурятии
02.09.2025 в 16:53
«Японский побеждён дракон»
3 сентября в России отметят День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны
02.09.2025 в 16:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru