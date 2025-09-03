Общество 03.09.2025 в 09:37
В центре Улан-Удэ отключат светофор
Его перенесут на новое место
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в центре Улан-Удэ отключат светофор на перекрестке улиц Ербанова и Коммунистическая. Как сообщили в мэрии, отключение продлится с 10 до 16 часов. Это необходимо для переноса оборудования на новые стойки.
Напомним, на улице Ербанова сейчас оборудуют третью полосу для движения транспорта. По словам мэра Улан-Удэ, это значительно улучшит транспортную ситуацию на данном участке.
Тегисветофор