Жители Бурятии полетят на Хайнань с 10 октября

Стало известно, что долгожданный чартерный рейс по маршруту Улан-Удэ – Санья (остров Хайнань, КНР) запустят с 10 октября. Организатором перевозок выступит «ЖАССО ТУР» – единственный официальный туроператор выездного туризма в Бурятии. Рейсы будут круглогодичными.

Перед этим проходили многоэтапные переговоры с рабочими визитами в Китай и участием китайских партнеров в международной туристской выставке «Baikal Travel Mart 2025» (12+) в Улан-Удэ.

«Это мощный импульс для развития въездного туризма. Теперь наши земляки смогут отдохнуть на одном из лучших курортов Китая, а у китайских туристов появится возможность посетить гостеприимную Бурятию», - сказал министр туризма РБ Алдар Доржиев.

Напомним, туристы с 15 сентября смогут ездить в Китай без визы. Россияне смогут там находиться до 30 дней «в деловых, туристических, экскурсионных целях, для посещения родственников и друзей или в рамках обмена».