В Бурятии потерялось сразу несколько грибников

2 сентября выдалось беспокойным для спасателей Бурятии. В течение дня им поступило сразу несколько сообщений о потерявшихся в лесах во время сбора грибов, но все случаи закончились благополучно, потому что заплутавших нашли и вернули домой.

Одной из «потеряшек» оказалась жительница Улан-Удэ. Женщина заблудилась в лесном массиве мкрн Забайкальский и обратилась за помощью в службу 112.

- Оперативный дежурный БРПСС сориентировал ее по телефону, объяснив, как определить свою геолокацию. Пока женщина выбиралась из леса, к ней присоединились еще двое заблудившихся сборщиков дикоросов, и втроем они самостоятельно вышли из леса. Их состояние было оценено как удовлетворительное, - рассказали в ГО и ЧС.

Еще один вызов поступил в 17:00. В местности «Пыхта» потерялся 49-летний мужчина, ушедший за грибами. На место выехали спасатели, но их помощь не понадобилась, так как потерявшийся самостоятельно вышел на дорогу.

В 19:20 спасателям сообщили, что в Мухоршибирском районе потерялась сборщица дикоросов. Но женщина тоже вышла из леса самостоятельно.

- Эти случаи в очередной раз напоминают о важности соблюдения правил безопасности при посещении леса, особенно в период активного сбора дикоросов. Рекомендуем тщательно планировать маршрут, брать с собой необходимые средства связи и ориентирования: компас, карту, GPS-навигатор, а также обязательно сообщать близким о предполагаемом времени возвращения и маршруте следования. Забота о собственной безопасности – залог благополучного возвращения из леса, - предупредили в Бурятской республиканской поисково-спасательной службе.

