В Тарбагатайском районе Бурятии торжественно открыли новую амбулаторию

В мероприятии принял участие глава республики
Текст: Андрей Константинов
В Тарбагатайском районе Бурятии торжественно открыли новую амбулаторию
2 сентября в селе Вознесеновка Тарбагатайского района состоялось торжественное открытие врачебной амбулатории. Её построили по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения». Стоимость объекта площадью 252 кв. м. составила более 51 млн рублей, из которых 33 млн выделил федеральный бюджет.

В мероприятии принял участие глава Бурятии. 

- Только в этом году у нас 6 новых объектов – 4 поликлиники мы строим в республике новых, одна амбулатория, плюс еще один ФАП. Мы сейчас еще работаем над тем, чтобы дополнительное финансирование было на строительство ФАПов. У нас есть экономия. Те средства, которые нам выделили на эти 6 объектов, мы отторговали с экономией и есть возможность еще построить. Сейчас согласовываем с Минздравом России. Главное, что президентские программы работают, есть финансирование, есть условия. Мы можем создавать для наших людей такие возможности, - заявил Алексей Цыденов.


До открытия амбулатории медицинское обслуживание жителей села и прилегающих к ним 4 ДНТ происходило в двухкомнатной квартире двухквартирного жилого дома. С учетом ввода в эксплуатацию нового здания площадь увеличилась в 4 раза в соответствии с требованиями  лицензирования и сертифицирования.


Ранее в медучреждении на постоянной основе работал 1 фельдшер. На сегодня там работают 12 сотрудников, включая терапевта, педиатра, акушерки, фельдшера, среднего медперсонала, администратора. Двое сотрудников трудоустроены по программе «Земский доктор». Предусмотрена работа мобильных бригад на дому, выездная диспансеризация, проведение дистанционной консультации со специалистами.  


Размещение кабинетов предусматривает оптимальную маршрутизацию пациентов с отдельными входами, зонами комфортного пребывания и фронт-офиса, а также 8 кабинетами приема и обследований. Оборудована парковка для служебного транспорта и пациентов, включая парковку для маломобильных граждан.  


- У нас организованы дистанционные консультирования со специалистами 2 поликлиники Улан-Удэ по специальностям кардиологии, ревматологии, пульмонологии, аллергологии. Мы в новой амбулатории расширили скрининговые исследования, здесь можно провериться на онкологические заболевания полости рта. Кроме этого, мы дистанционно просматриваем записи ЭКГ, сразу же идет чтение в головных офисах поликлиники врачами-кардиологами, - рассказала главный врач поликлиники № 2 Виктория Колмакова. 


На оснащение медицинским оборудованием, мебелью, компьютерным оборудованием дополнительно за счет средств медицинского учреждения было израсходовано 5 млн рублей.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
