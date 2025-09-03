Молодая улан-удэнка оттачивала навыки мошенничества на своей знакомой

В дежурную часть полиции Улан-Удэ обратилась 66-летняя горожанка с заявлением о том, что неизвестное лицо оформило от её имени микрозайм на сумму 22 тысячи рублей. Об этом она узнала, когда с ее зарплаты списались деньги в счет погашения займа.

- Женщина уверяла, что не пользовалась услугами микрофинансовой компании и персональные данные никому не передавала. Оперативники уголовного розыска вскоре установили личность подозреваемой. Ею оказалась 28-летняя ранее судимая жительница Иволгинского района, оказавшаяся знакомой потерпевшей. Она тайно оформила онлайн заявку на микрозайм от ее имени, воспользовавшись телефоном женщины, - рассказали в полиции республики.

Органами дознания возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: Номер один