В пригороде Улан-Удэ появится пляж и место для спортивной рыбалки

В пригороде Улан-Удэ появится зона отдыха с пляжем и местом для спортивной рыбалки. Обустроить такой «райский уголок» планирует житель села Эрхирик Заиграевского района Александр Белоусов. Об этом сообщает газета «Вперед».

Проект мужчина будет реализовывать в 30 километрах от поселения, в пойме реки Уда, на обширном участке. С 90-х годов его семья владеет этой землей. Идея благоустройства у Александра возникла уже давно. Теперь сельчанин вышел на заслуженный отдых, поэтому появилось время на осуществление мечты.

На данный момент уже выкопан котлован для пруда, в который два месяца назад выпустили мальков сазана и карася. Сейчас мужчина наблюдает за молодью в надежде, что рыбы приживутся. В будущем он планирует организовать спортивную рыбалку.

Кипят работы и на пляжной зоне: специальная установка очищает песок от камней и глины. Также на территории убирают мусор и сухие кусты. По плану, который разработал сам Александр, появятся беседки, мангальные зоны и прочие элементы, необходимые для комфортного отдыха.

«Если все будет идти по плану, пляж откроется уже в следующем году. Более того, согласно долгосрочным замыслам Александра, в будущем здесь также появятся аквапарк, кафе, детская спортивная площадка и даже юрточный комплекс», - заключили в издании.