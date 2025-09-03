Общество 03.09.2025 в 11:24

В пригороде Улан-Удэ появится пляж и место для спортивной рыбалки

«Райский уголок» обустраивает житель села Эрхирик Александр Белоусов
A- A+
Текст: Карина Перова
В пригороде Улан-Удэ появится пляж и место для спортивной рыбалки
Фото: газета «Вперед»

В пригороде Улан-Удэ появится зона отдыха с пляжем и местом для спортивной рыбалки. Обустроить такой «райский уголок» планирует житель села Эрхирик Заиграевского района Александр Белоусов. Об этом сообщает газета «Вперед».

Проект мужчина будет реализовывать в 30 километрах от поселения, в пойме реки Уда, на обширном участке. С 90-х годов его семья владеет этой землей. Идея благоустройства у Александра возникла уже давно. Теперь сельчанин вышел на заслуженный отдых, поэтому появилось время на осуществление мечты.

На данный момент уже выкопан котлован для пруда, в который два месяца назад выпустили мальков сазана и карася. Сейчас мужчина наблюдает за молодью в надежде, что рыбы приживутся. В будущем он планирует организовать спортивную рыбалку.

Кипят работы и на пляжной зоне: специальная установка очищает песок от камней и глины. Также на территории убирают мусор и сухие кусты. По плану, который разработал сам Александр, появятся беседки, мангальные зоны и прочие элементы, необходимые для комфортного отдыха.

«Если все будет идти по плану, пляж откроется уже в следующем году. Более того, согласно долгосрочным замыслам Александра, в будущем здесь также появятся аквапарк, кафе, детская спортивная площадка и даже юрточный комплекс», - заключили в издании.

Теги
пляж отдых проект

Все новости

Няня в Улан-Удэ отключила камеру видеонаблюдения, чтобы не «спалиться» на краже
03.09.2025 в 12:34
Чем живут районы Бурятии
03.09.2025 в 12:31
В Иркутске пассажирский «Боинг» экстренно посадили после столкновения с птицей
03.09.2025 в 11:50
На площадке в Бурятии на ребенка упала дверь ограждения
03.09.2025 в 11:49
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили женщину
03.09.2025 в 11:25
В пригороде Улан-Удэ появится пляж и место для спортивной рыбалки
03.09.2025 в 11:24
Молодая улан-удэнка оттачивала навыки мошенничества на своей знакомой
03.09.2025 в 11:11
В Тарбагатайском районе Бурятии торжественно открыли новую амбулаторию
03.09.2025 в 11:05
Жительницу Бурятии сбила машина на проспекте 60 лет СССР
03.09.2025 в 10:52
Конный лучник из Бурятии завоевал два «серебра» на чемпионате Азии
03.09.2025 в 10:38
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
Няня в Улан-Удэ отключила камеру видеонаблюдения, чтобы не «спалиться» на краже
За хищение 10 тысяч она может сесть на 5 лет
03.09.2025 в 12:34
Молодая улан-удэнка оттачивала навыки мошенничества на своей знакомой
Она втайне оформила на нее кредит
03.09.2025 в 11:11
В Тарбагатайском районе Бурятии торжественно открыли новую амбулаторию
В мероприятии принял участие глава республики
03.09.2025 в 11:05
В Бурятии потерялось сразу несколько грибников
Все они благополучно вернулись домой
03.09.2025 в 10:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru