Общество 03.09.2025 в 12:34

Няня в Улан-Удэ отключила камеру видеонаблюдения, чтобы не «спалиться» на краже

За хищение 10 тысяч она может сесть на 5 лет
Текст: Елена Кокорина
Няня в Улан-Удэ отключила камеру видеонаблюдения, чтобы не «спалиться» на краже

В Улан-Удэ сотрудниками полиции задержана местная жительница за кражу денег. Присматривая за детьми своей подруги, она не удержалась от соблазна и залезла в чужой кошелек, выудив оттуда 10 тысяч. Обнаружив пропажу, мать детей обратилась в полицию.

- Перед исчезновением денег заявительница попросила свою 47-летнюю знакомую присмотреть за детьми, так как ей нужно было ненадолго отлучиться. Кошелёк в это время лежал в ящике комода. После ее возвращения подруга поспешно удалилась, не объяснив причин. Пройдя в комнату, женщина обратила внимание на приоткрытый ящик комода, а проверив кошелёк – обнаружила пропажу денег, - рассказали в полиции республики.

В квартире была установлена система видеонаблюдения и просмотр записи показал, что знакомая отключила камеру от розетки. Это окончательно убедило заявительницу в причастности подруги к краже. В полиции отметили, что ранее фигурантка была замечена в мелких хищениях из дома, однако заявительница не придавала этому значения.

Подозреваемая уже задержана и полностью призналась в содеянном, пояснив, что деньги потратила в тот же день.

- Женщина ранее судима за имущественные преступления. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - добавили в региональном МВД.

Фото: loon.site

