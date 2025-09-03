Начался завершающий этап

Работы на коммунальных сетях в зоне реализации пилотного проекта комплексного развития территорий г. Улан-Удэ вступила в завершающий этап. В этом горожан заверили Зана Тумуров, начальник Управления комплексного развития территорий Республики Бурятия, и представитель подрядчика. Окончание работ запланировано на сентябрь будущего года.Речь идет как о реконструкции старых сетей советского времени, так и о строительстве новых линий теплоснабжения, водоснабжения и т. д.В зоне КРТ предусмотрена реконструкция и строительство трубопроводов протяженностью около 3 км. На сегодняшний день работы завершены на 2,5 км.- По первому этапу работы были выполнены в прошлом году - по ул. Трактовой и на пр. Победы. Они завершены в полном объеме. Сейчас ведутся работы по реконструкции сетей по ул. Свердлова и новое строительство по ул. Свободы, - рассказывает о деталях работы Анатолий Коногин, директор управления по строительству компании «Инжстрой-Инновации».Поскольку реконструкция теплосетей касается ранее существовавшей сети, работы завершат до старта отопительного сезона. Что касается нового строительства по ул. Свободы, там они завершатся до конца ноября, после чего предстоят работы по инфраструктуре обслуживания: по дренажным колодцам, гидроизоляции, камерам. Данные работы будут выполнены в этом году.- Работы по восстановлению дорожного покрытия по ул. Свердлова и ул. Свободы будут выполняться уже в следующем году, - поясняет представитель подрядчика.По сетям водоснабжения и канализации из 11 км на сегодня проложено 9,5 км. Осталось полтора километра на ул. Смолина, Советской, Каландаришвили и в некоторых других местах.- После завершения основного объема работ предстоят работы по монтажу технологических узлов всех камер по ул. Свободы, Свердлова, Каландаришвили - установка задвижек, подключение существующих абонентов, установка внутренней инфраструктуры камер и прочее, - отмечает Анатолий Коногин. - Большая часть этих работ будет завершена в этом году, и до середины II квартала будущего года будут выполнены все работы по устройству внутренних частей камер и переключению абонентов на новые сети.После окончания реконструкции и строительства будет обязательно проведено благоустройство - дорожное покрытие, тротуары, газоны. В текущем году восстановят дорожное покрытие от ул. Борсоева («Виадук») до ул. Сухэ-Батора.Все будет поэтапно. Например, на участке от ул. Сухэ-Батора до ул. Набережной из-за переключения абонентов, гидравлических испытаний и прихода осенне-зимнего периода благоустройство перенесли на следующий год. И в других местах положение похожее. Пик завершающего благоустройства придется на 2026 год, к отопительному сезону 2026 - 2027 гг. его обещают закончить.К слову, поясним, что переключение абонентов тоже довольно объемная задача. Она предполагает земляные работы в необходимых местах. Но модернизация сетей в рамках КРТ идет по графику.- Она позволит обеспечить коммунальными ресурсами все запланированные в центре Улан-Удэ знаковые объекты, - заверил горожан Зана Тумуров, начальник управления.Напомним, что в центре города также активно строится новая электроподстанция, которая подключится к электроснабжению будущих общественных объектов и многоэтажных жилых домов.