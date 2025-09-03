На Шишковке в Улан-Удэ пальнула пушка

Ровно в полдень на сопке в мкрн Шишковка в Улан-Удэ прогремел выстрел из пушки. Его посвятили 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией, окончанию Второй мировой войны и трудовому подвигу улан-удэнцев, приблизивших Победу.

Выстрел из 122-миллиметровой гаубицы Д-30 произвел сын участника Великой Отечественной войны и отец участника СВО, полковник Владимир Ильич Арефьев.

- Мой отец, Арефьев Илья Иванович, участвовал в войне с Японией. Имеет награды. Мой сын четвёртый год участвует в СВО. Мы должны помнить тех, кто воевал, кто защищал нашу Родину, потому что солдат умирает дважды: первый раз – от пули и от ран. Второй раз – когда о нем забывают. Наша обязанность помнить героев, которые защищали нашу Родину, - сказал Владимир Арефьев.

Традиция полуденного выстрела введена в Улан-Удэ 12 декабря 2023 года, в День Конституции России, в связи с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести», отметили в мэрии города.

Фото: мэрия города