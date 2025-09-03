В Бурятии две отважные школьницы не испугались огня

В Бурятии две школьницы из поселка Онохой, София и Софья, предотвратили распространение огня. Все случилось 27 августа, четвероклассницы увидели, как пламя уже перекинулось с мусора на сухую траву.

Девочки не растерялись, проявив смелость и собранность: до прибытия пожарных, вооружившись подручными средствами, они активно сдерживали распространение огненной стихии. После на место прибыли два специалиста ПЧ-70 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ.

Юных героинь накануне, 2 сентября, наградили благодарственными письмами и сладкими подарками.

«София и Софья – настоящие молодцы! Их смелость и находчивость достойны восхищения. Они не просто проявили неравнодушие, но и продемонстрировали знание элементарных правил пожарной безопасности. Именно такие поступки показывают, что будущее в надежных руках!» – отметил начальник 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ Юрий Цыденов.