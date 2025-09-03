Автошкола в Бурятии штамповала «липовых» водителей

В Бурятии председатель экзаменационной комиссии Курумканской автошколы признан виновным в служебном подлоге и оштрафован на 25 тысяч рублей. На основании ложных данных, внесенных им в документы об обучении, курсанты получили свидетельства о профессии водителя, которые впоследствии пришлось аннулировать.

- На бланках свидетельств, являющимися официальными документами, подсудимый внес заведомо ложные сведения о прохождении гражданами обучения, сдаче экзаменов и получении оценок по учебным предметам. На этом основании обучаемым незаконно выданы документы, подтверждающие их квалификацию, которые предоставляли гражданам право на сдачу экзамена в органах ГИБДД для получения водительского удостоверения, - рассказали в прокуратуре республики.

В Баргузинский районный суд предъявлены исковые заявления о признании недействительными свидетельств о профессии водителя, выданных МБОУ «Курумканская средняя общеобразовательная школа № 1».

Суд, согласившись с позицией прокурора, признал недействительными свидетельства о профессии водителя, выданные четырем гражданам. Аннулирование указанных документов делает невозможным сдачу экзамена для получения водительского удостоверения в ГИБДД.

Фото:loon.site