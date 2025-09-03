Общество 03.09.2025 в 14:03

Понять и простить

Перекопанный город не причина для беспокойства
A- A+
Текст: Номер один
Понять и простить

Главное - сохранять позитивный настрой. Упал в яму? Считай – прыгнул с тарзанки (без тарзанки) бесплатно! Попал в пробку? Есть время отдохнуть от суеты и послушать аудиокнигу! Добираешься до работы в два раза дольше? Свежий воздух еще никому не навредил!

Понимания и прощения просят у улан-удэнцев местные власти. Причина – до сих пор перекопанный город из-за ремонта коммунальных систем. Хотя на дворе вроде бы уже осень и пора бы закругляться. Но кому это мешает?

- Мы понимаем, что приносим неудобства, связанные с передвижением горожан. Впереди у нас 1 сентября. Я прошу вас с пониманием относиться к этой ситуации, набраться еще немножко терпения. Заранее приносим извинения за доставленные неудобства. Но обращаю внимание, что нам здесь жить, впереди зимний период. Теплоснабжение, водоснабжение - это основа нашей жизнедеятельности, - говорил глава Советского района Улан-Удэ Евгений Эрдыниев, провожая уходящее лето.

В общем, взгляните, как красиво в Улан-Удэ в начале сентября. Нет, не сюда – тут куча труб. И не сюда – тут яма и куча земли. Вот, между трубами и ямой, видите в просвете есть небо и река? Вот туда и смотрите.

Теги
карикатура

Все новости

Понять и простить
03.09.2025 в 14:03
Автошкола в Бурятии штамповала «липовых» водителей
03.09.2025 в 13:48
В Бурятии две отважные школьницы не испугались огня
03.09.2025 в 13:43
На Шишковке в Улан-Удэ пальнула пушка
03.09.2025 в 13:07
Начался завершающий этап
03.09.2025 в 12:48
Няня в Улан-Удэ отключила камеру видеонаблюдения, чтобы не «спалиться» на краже
03.09.2025 в 12:34
Чем живут районы Бурятии
03.09.2025 в 12:31
В Иркутске пассажирский «Боинг» экстренно посадили после столкновения с птицей
03.09.2025 в 11:50
На площадке в Бурятии на ребенка упала дверь ограждения
03.09.2025 в 11:49
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили женщину
03.09.2025 в 11:25
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
Автошкола в Бурятии штамповала «липовых» водителей
Их документы об обучении уже аннулировали
03.09.2025 в 13:48
В Бурятии две отважные школьницы не испугались огня
Девочки сдерживали пламя, пока не прибыли пожарные
03.09.2025 в 13:43
На Шишковке в Улан-Удэ пальнула пушка
Полуденный выстрел посвятили годовщине Победы над Японией
03.09.2025 в 13:07
Начался завершающий этап
Реконструкцию коммунальных сетей в центре Улан-Удэ закончат в 2026 году
03.09.2025 в 12:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru