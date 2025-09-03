Понять и простить

Главное - сохранять позитивный настрой. Упал в яму? Считай – прыгнул с тарзанки (без тарзанки) бесплатно! Попал в пробку? Есть время отдохнуть от суеты и послушать аудиокнигу! Добираешься до работы в два раза дольше? Свежий воздух еще никому не навредил!

Понимания и прощения просят у улан-удэнцев местные власти. Причина – до сих пор перекопанный город из-за ремонта коммунальных систем. Хотя на дворе вроде бы уже осень и пора бы закругляться. Но кому это мешает?

- Мы понимаем, что приносим неудобства, связанные с передвижением горожан. Впереди у нас 1 сентября. Я прошу вас с пониманием относиться к этой ситуации, набраться еще немножко терпения. Заранее приносим извинения за доставленные неудобства. Но обращаю внимание, что нам здесь жить, впереди зимний период. Теплоснабжение, водоснабжение - это основа нашей жизнедеятельности, - говорил глава Советского района Улан-Удэ Евгений Эрдыниев, провожая уходящее лето.

В общем, взгляните, как красиво в Улан-Удэ в начале сентября. Нет, не сюда – тут куча труб. И не сюда – тут яма и куча земли. Вот, между трубами и ямой, видите в просвете есть небо и река? Вот туда и смотрите.