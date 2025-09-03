Общество 03.09.2025 в 14:55

Здоровый образ жизни и вакцинация

Надежный щит для ребенка против гриппа
Текст: Служба информации "Номер один"
Здоровый образ жизни и вакцинация
Фото: freepik.com
С приходом сентября и началом нового учебного года дети возвращаются в школы и детские сады, и поэтому осень не только пора золотых красок, но и сезон простудных заболеваний. Как уберечь здоровье ребенка в этот период? Врачи советуют сочетать современные методы профилактики с простыми правилами здорового образа жизни. О том, что действительно помогает защитить детей, рассказывает врач-­педиатр Центра общественного здоровья и медицинской профилактики им. В. Р. Бояновой Республики Бурятия Марина Федорова.

— Марина Владимировна, с чего начинается защита ребенка от вирусов?

— Безусловно, с крепкого фундамента — здорового образа жизни. Это не просто слова, а реальные ежедневные практики, которые значительно укрепляют иммунитет. Полноценный сон, сбалансированное питание, богатое витаминами, регулярная физическая активность и прогулки на свежем воздухе — вот краеугольные камни сильной иммунной системы. Однако в больших коллективах, где дети проводят большую часть времени, одного этого бывает недостаточно. Поэтому вакцинация становится логичным и самым надежным завершающим элементом этой системы защиты, своего рода «стратегическим укреплением» организма перед сезоном гриппа.

— В какое время лучше всего ставить прививку?

— Оптимальное время для вакцинации — сентябрь-­октябрь. Для выработки стойкого иммунитета организму требуется около 2–3 недель. Прививка, сделанная сейчас, успеет подготовить защитные силы организма к предстоящему сезонному подъему заболеваемости, который традиционно приходится на зимние месяцы.

— Какие еще меры профилактики помогут уберечь ребенка от сезонных простуд и гриппа?

— Основа иммунитета — в тарелке. Ежедневный рацион должен быть разнообразным: крупы, качественные белки (мясо, рыба), молочные продукты и, конечно, свежие овощи и фрукты. Сделайте акцент на продуктах, богатых витамином С: цитрусовые, киви, сладкий перец, ягоды (смородина, облепиха), отвар шиповника.

Во-­вторых, свежий воздух — лучший друг. Регулярно проветривайте комнаты и увлажняйте воздух. Это губительно для вирусов и полезно для дыхания. Не забывайте о ежедневных активных прогулках — они укрепляют организм и снижают риск заболеваний. Главное — одеться по погоде, избегая перегрева и переохлаждения.

Также приучите ребенка к правильной гигиене — регулярное мытье рук помогает предотвратить распространение вирусов.

И не забывайте, движение — это жизнь. Зарядка, спортивные секции, активные игры на улице (велосипед, самокат, ролики) — все это естественным образом тренирует и укрепляет защитные силы организма.

Здоровье ребенка — это общая задача родителей и общества. Комплексный подход, сочетающий простые правила здорового образа жизни и своевременную вакцинацию, поможет надежнее защитить ребенка от вирусов и сохранить его здоровье в течение всего учебного года.

Индивидуальную консультацию врача-­педиатра можно получить в нашем детском Центре здоровья по ул. Советская, 32б. Запись по тел. 377–300, доб. 2.
