Здоровый образ жизни и вакцинация

С приходом сентября и началом нового учебного года дети возвращаются в школы и детские сады, и поэтому осень не только пора золотых красок, но и сезон простудных заболеваний. Как уберечь здоровье ребенка в этот период? Врачи советуют сочетать современные методы профилактики с простыми правилами здорового образа жизни. О том, что действительно помогает защитить детей, рассказывает врач-­педиатр Центра общественного здоровья и медицинской профилактики им. В. Р. Бояновой Республики Бурятия Марина Федорова.— Безусловно, с крепкого фундамента — здорового образа жизни. Это не просто слова, а реальные ежедневные практики, которые значительно укрепляют иммунитет. Полноценный сон, сбалансированное питание, богатое витаминами, регулярная физическая активность и прогулки на свежем воздухе — вот краеугольные камни сильной иммунной системы. Однако в больших коллективах, где дети проводят большую часть времени, одного этого бывает недостаточно. Поэтому вакцинация становится логичным и самым надежным завершающим элементом этой системы защиты, своего рода «стратегическим укреплением» организма перед сезоном гриппа.— Оптимальное время для вакцинации — сентябрь-­октябрь. Для выработки стойкого иммунитета организму требуется около 2–3 недель. Прививка, сделанная сейчас, успеет подготовить защитные силы организма к предстоящему сезонному подъему заболеваемости, который традиционно приходится на зимние месяцы.— Основа иммунитета — в тарелке. Ежедневный рацион должен быть разнообразным: крупы, качественные белки (мясо, рыба), молочные продукты и, конечно, свежие овощи и фрукты. Сделайте акцент на продуктах, богатых витамином С: цитрусовые, киви, сладкий перец, ягоды (смородина, облепиха), отвар шиповника.Во-­вторых, свежий воздух — лучший друг. Регулярно проветривайте комнаты и увлажняйте воздух. Это губительно для вирусов и полезно для дыхания. Не забывайте о ежедневных активных прогулках — они укрепляют организм и снижают риск заболеваний. Главное — одеться по погоде, избегая перегрева и переохлаждения.Также приучите ребенка к правильной гигиене — регулярное мытье рук помогает предотвратить распространение вирусов.И не забывайте, движение — это жизнь. Зарядка, спортивные секции, активные игры на улице (велосипед, самокат, ролики) — все это естественным образом тренирует и укрепляет защитные силы организма.Здоровье ребенка — это общая задача родителей и общества. Комплексный подход, сочетающий простые правила здорового образа жизни и своевременную вакцинацию, поможет надежнее защитить ребенка от вирусов и сохранить его здоровье в течение всего учебного года.